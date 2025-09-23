Um incêndio numa lavandaria industrial em Rendufe, no concelho de Amares, fez dois feridos leves, disse à Lusa fontes da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC)

O comando sub-regional da ANEPC do Cávado indicou que os feridos ligeiros do incêndio no distrito de Braga são bombeiros. Ao Observador fonte da ANEPC diz que um dos teve queimaduras e outro foi assistido por inalação de fumos.

O alerta foi dado às 22h50 de segunda-feira, e o edifício ficou totalmente destruído, avançou a mesma fonte.

Segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 00h20 estavam mobilizados para este fogo 56 operacionais, que contavam com o apoio de 19 viaturas.