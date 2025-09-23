Um homem de 77 anos ficou em prisão preventiva, em Paços de Ferreira, no distrito do Porto, por suspeita de violência doméstica contra a companheira de 72 anos, anunciou esta terça-feira a GNR.

Em comunicado, o Comando Territorial do Porto da GNR indicou que a detenção aconteceu na sexta-feira, no âmbito de uma denúncia por violência doméstica.

No local, a GNR apurou que o suspeito “exercia violência verbal, física e psicológica” contra a companheira e durante a ação “o suspeito proferiu injúrias e ameaças de morte contra a vítima, culminando na sua detenção imediata”, lê-se no comunicado.

Na sequência da ação, foram ainda acionados os meios de emergência médica para apoio e acompanhamento da vítima.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Lousada, tendo ficado em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Custoias, Matosinhos.

Esta ação policial contou com o reforço do Posto Territorial de Freamunde e do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) do Porto, bem como com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira.

A GNR aproveita para recordar que a violência doméstica é crime público. “Denunciar é uma responsabilidade coletiva”, sublinha.