Os cinco tripulantes do “TS Shtandart”, um navio escola russo que já tinha sido impedido de atracar em portos portugueses nos últimos dias, incluindo no porto do Douro, ao abrigo das sanções aplicadas à Rússia e aos navios russos, foram abordados pela Marinha e Polícia Marítima quando estavam no bote a motor desse navio junto à costa na Baleeira, Sagres, no Algarve, numa possível tentativa de render tripulação, avançou o Correio da Manhã.

Ao Observador, fonte oficial da GNR confirmou que os tripulantes lhe foram entregues, mas que estavam em “situação regular”, sendo encaminhados de volta ao barco para seguir viagem até ao seu destino declarado: Gibraltar.

Na segunda-feira, a Marinha disse ao Observador que a entrada do navio não foi autorizada no porto do Douro, ao abrigo do Regulamento da UE 2022/576 do Conselho de 8 de abril de 2022. O regulamento prevê, no seu artigo 3º, que a partir de 16 de abril de 2022 seja proibido “facultar o acesso aos portos situados no território da União de qualquer navio que arvore o pavilhão da Rússia”. A proibição também se aplica aos “navios que tenham alterado o seu pavilhão ou registo russo, passando para o pavilhão ou registo de qualquer outro Estado após 24 de fevereiro de 2022”.

É o caso do “TS Shtandart”, confirma a Marinha portuguesa, uma vez que o navio em questão — “uma réplica, construída em S. Petersburgo, na Rússia, no ano de 1999, por Vladimir Marcus, de nacionalidade russa” — alterou a 6 de junho de 2024 o estado de bandeira, passando da Federação Russa para as ilhas Cook, no Oceano Pacífico.

Na segunda-feira à tarde, a embarcação navegou ao largo da Ericeira-Sul, com destino declarado em Gibraltar, “conforme informação pública, disponível nos sites de monitorização de tráfego marítimo”. Entretanto, a Marinha está a “apoiar a Autoridade Marítima Nacional” no cumprimento das sanções europeias e a monitorizar o navio através do sistema de informação marítima “OVERSEE”, do Centro de Operações Marítimas, da Marinha Portuguesa e “acompanhado, ao longo da costa, por lanchas dos Comandos Locais da Polícia Marítima”.