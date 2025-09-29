Três seguranças privados, com idades entre os 28 e os 46 anos, foram detidos sábado em estabelecimentos de diversão noturna no Porto, no âmbito de uma operação especial relacionada com a lei das armas, informou esta segunda-feira a PSP.

Os três homens encontravam-se na posse de armas ilegais, nomeadamente um bastão extensível e dois boxer (duas soqueiras), descreve a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano acrescenta que foram ainda elaborados dois autos de notícia por contraordenação por infrações ao Regime Jurídico da Segurança Privada.

As detenções ocorreram no sábado, entre as 00h e as 3h, na Rua Cândido dos Reis, na zona da Movida do Porto, no decurso de uma Operação Especial de Prevenção Criminal no âmbito da lei das Armas.

Na nota à imprensa, a polícia explica que a operação teve como finalidade controlar, detetar e promover o combate ao uso e porte de armas proibidas e que, “complementarmente esta operação, teve como objetivo promover uma ação de controlo, identificação e revista de indivíduos conotados com o consumo/tráfico de estupefacientes e outros delitos contra a propriedade, em ordem a incrementar o sentimento de segurança da população”.

Nesta operação foram fiscalizados dois estabelecimentos de diversão noturna, locais onde foram detidos os suspeitos.

Paralelamente, acrescenta a PSP, na via pública foi identificado um homem de 22 anos pela posse de seis doses de cocaína.

Os detidos foram notificados para comparecer esta segunda-feira perante a Autoridade Judiciária competente.