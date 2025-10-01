A inclusão é a prioridade do candidato da Alternativa Democrática Nacional (ADN) à Câmara de Loures, João Gomes, com propostas que vão de serviços municipais acessíveis em Língua Gestual Portuguesa a programas de empregabilidade para pessoas portadoras de deficiência.

“Queremos um concelho onde todas as pessoas tenham acesso igual à informação, à educação, ao emprego e à vida cultural, com melhor qualidade de vida e mais acessibilidade”, afirmou o candidato do ADN, numa declaração escrita enviada à agência Lusa.

João Gomes é funcionário dos recursos humanos dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Resíduos Loures e Odivelas (SIMAR) e sofre de surdez.

Entre as medidas propostas pelo candidato para a área da inclusão estão a criação de serviços municipais acessíveis em braile e formatos digitais, a garantia de intérpretes de Língua Gestual Portuguesa em eventos oficiais e culturais e o reforço da acessibilidade nos transportes públicos e edifícios municipais.

João Gomes propõe-se ainda a desenvolver programas de empregabilidade, em parceria com empresas locais, e a criar um Conselho Municipal para a Inclusão, “onde pessoas com deficiência, famílias e associações possam participar ativamente nas decisões”.

“Acreditamos que uma cidade verdadeiramente inclusiva é aquela que dá condições para que todos, surdos, ouvintes, pessoas com deficiência ou sem deficiência possam viver com dignidade, autonomia e participação plena”, concluiu.

Concorrem à presidência da Câmara Municipal de Loures nas eleições autárquicas de 12 de outubro Ricardo Leão (PS), Gonçalo Caroço (CDU), Nélson Batista (PSD), Bruno Nunes (Chega), Luís de Sousa (Coligação Livre/BE/PAN), Isabel Elias (MPT), Luís Martins (IL) e João Gomes (ADN).

O atual executivo de Loures é composto por quatro eleitos do PS, incluindo o presidente, quatro da CDU, dois do PSD e um do Chega. A Assembleia Municipal é liderada pelo PS, também sem maioria absoluta.

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