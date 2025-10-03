O extremo Savinho prolongou contrato com o Manchester City até 2031, anunciou esta sexta-feira o clube inglês, com o diretor para o futebol, Hugo Viana, a apontar para a larga margem de progressão do futebolista internacional brasileiro.

“Estou incrivelmente orgulhoso por assinar este novo contrato com o City. É muito especial saber que Pep (Guardiola) e o clube têm tanta fé em mim”, realçou o extremo direito de 21 anos, em declarações reproduzidas nos meios de comunicação do clube pelo qual alinham Bernardo Silva, Matheus Nunes e Rúben Dias.

Por seu turno, o português Hugo Viana realçou a importância da extensão de contrato com o jogador, mostrando-se confiante com a progressão da sua carreira na formação de Manchester.

“O Savinho ainda é muito novo, mas já demonstrou que tem as qualidades necessárias para se tornar num jogador realmente diferenciado”, assinalou Viana.

Na sua época de estreia no City (2024/25), Savinho somou 48 jogos em todas as competições, assinando três golos e 13 assistências.