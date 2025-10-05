A candidata do Chega à Câmara de Coimbra, Maria Lencastre Portugal, prometeu este domingo estar ao lado de todas as freguesias do concelho de Coimbra, especialmente as mais rurais, que considera que estão descuidadas e esquecidas.

“É o meu compromisso, é a minha promessa: estar ao lado de todas das freguesias, que não são só as freguesias do centro da cidade. Estas [as freguesias mais rurais] é que são onde as pessoas vivem. Nós todos somos a nossa Coimbra e nós queremos dar tudo por Coimbra”, destacou.

A candidata do Chega participou, ao longo da manhã deste domingo, numa ação de campanha na feira dominical de São João do Campo, freguesia situada na margem direita do rio Mondego, onde se cruzou com a caravana de alguns dos seus opositores.

No contacto com a população foi acolhendo alguns pedidos para “acabar com a corrupção”, para “correr com os ladrões que já cá estão há muito tempo” e para “por a malta a trabalhar”.

Em declarações à agência Lusa, Maria Lencastre Portugal aludiu ao “total descuidado e desnorte” que existe em São João do Campo, bem como em São Silvestre.

“Poderia fazer uma ligação enorme com a Figueira da Foz, com esta gente toda que vem muitas vezes, que não faz parte do nosso concelho, mas que vem para cá trabalhar: Montemor, Ançã. Poderia estar muito mais desenvolvida ao nível dos transportes públicos, a nível de tudo. Por exemplo, São Silvestre não tem uma piscina e a única coisa que tem é um clube de futebol”, alegou.

Segundo a candidata do Chega, as pessoas cada vez mais fogem da cidade de Coimbra, onde “os preços das casas são absurdos”.

“Se as pessoas fogem, e fazem bem, porque viver nesta zona mais rural de Coimbra é muito saudável, nós temos que dar as devidas possibilidades e oportunidades às pessoas para elas viverem bem aqui”, vincou.

À Lusa, criticou também a morosidade das obras que estão a decorrer “há não sei quantos anos” no Centro de Saúde de São Silvestre, que obriga a que utentes, “sem transportes”, tenham de se deslocar até São João do Campo.

“Toda a minha campanha tem sido virada não só para Coimbra cidade, mas para Coimbra no todo. E as pessoas têm de perceber que Coimbra é um todo e que o todo tem de ter condições”, concluiu.

Além de Maria Lencastre Portugal, pelo Chega, são candidatos o atual presidente da Câmara pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/MPT/Volt), José Manuel Silva; a ex-ministra Ana Abrunhosa, pela Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN); o vereador Francisco Queirós, pela CDU; o ex-deputado José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda; Sancho Antunes, pelo ADN; e Tiago Martins, pela Nova Direita.

O atual executivo é composto por seis elementos da coligação Juntos Somos Coimbra, quatro do PS e um da CDU.

As eleições autárquicas decorrem no dia 12.