A cabeça de lista do PAN à Câmara de Aveiro, Ana Rita Moreira, criticou este domingo a intervenção realizada pela autarquia no Rossio, que, na sua opinião, transformou este espaço da cidade num deserto.

“Podemos observar que o nosso Rossio está muito vazio. Acho que também temos uma postura de crítica em relação ao que foi investido aqui. Portanto, nós podemos olhar para um sítio deserto que podia ser reaproveitado para outro tipo de dinâmicas”, disse a candidata.

Ana Rita Moreira falou à agência Lusa no início de uma arruada em Aveiro, que contou com a presença da porta-voz do partido Inês Sousa Real. Durante a tarde, a comitiva do PAN percorreu várias ruas do centro da cidade, mas encontrou pela frente sobretudo turistas que aproveitaram o dia de sol para passear em Aveiro.

Quando passaram em frente à antiga fábrica Jerónimo Pereira Campos, onde o presidente da Câmara tem atualmente o seu gabinete, a candidata foi desafiada pelos elementos da comitiva a tirar uma fotografia em frente àquele que diziam ser o seu futuro local de trabalho.

Apesar de acreditar nessa possibilidade, Ana Rita reconheceu que a entrada no executivo é um objetivo difícil de atingir. “Nós sabemos que o desafio à Câmara é muito grande, mas avançámos com esta candidatura de forma firme e acreditamos que podemos ser uma possibilidade para isso. Mas obviamente que sabemos que o desafio é grande”, afirmou.

A candidata sublinhou ainda que o principal objetivo da candidatura passa por continuar o trabalho que tem sido desenvolvido pelo PAN na Assembleia Municipal.

Temos apresentado muitas propostas na nossa Assembleia Municipal. Infelizmente – e tenho repetido isto diversas vezes – o nosso trabalho tem ficado parado, no sentido em que as nossas propostas não têm sido ouvidas na Assembleia Municipal”, observou.

A candidata explicou ainda que decidiram não reeditar a coligação com o PS em Aveiro, que ocorreu há quatro anos, porque sentiram “uma necessidade de caminhar sozinhos”. “Penso que isso não é um problema, porque nós temos uma equipa coesa, dinâmica, com profissionalismo, com muita experiência e, portanto, nós sentimos que éramos capazes de o fazer e pronto, aqui estamos nós nesta caminhada”, concluiu.

O PAN não tem qualquer representação na Câmara Municipal e tem dois eleitos na Assembleia Municipal.

Além de Ana Rita, são candidatos à Câmara de Aveiro Luís Souto (PSD/CDS-PP/PPM), Alberto Souto (PS), João Moniz (BE), Diogo Machado (Chega), Isabel Tavares (CDU — PCP/PEV), Miguel Gomes (IL), Ana Rita Moreira (PAN), Bruno Fonseca (IL) e Paulo Alves (Nós, Cidadãos!).

A Câmara de Aveiro é atualmente liderada pelo social-democrata José Ribau Esteves, que, no seu terceiro mandato, integra o executivo com outros cinco eleitos da coligação PSD/CDS-PP/PPM e ainda três vereadores do PS eleitos pela coligação PS/PAN.