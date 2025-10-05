A candidata do PAN à Câmara de Setúbal, Mariana Crespo, afirmou este domingo que o principal objetivo do partido nas eleições autárquicas de di 12 é manter a representação na Assembleia Municipal.

“Claro que todos queremos aumentar a votação no partido, mas no atual momento político vai ser difícil a eleição de um vereador, pelo que o principal objetivo é manter a nossa presença na Assembleia Municipal”, disse à agência Lusa Mariana Crespo.

O PAN “é o único partido verdadeiramente ambientalista e que defende o bem-estar e direitos dos animais”, justificou Mariana Crespo, salientando a importância de se preservar a serra da Arrábida, enquanto alertava para a importância de um acompanhamento das colónias de gatos que existem naquele território.

Segundo Mariana Crespo, que falava à agência Lusa durante uma ação de campanha no mercado mensal de Azeitão, é igualmente importante fazer-se um “controlo da população de javalis” que se deslocam cada vez com mais frequência para zonas urbanas, mas a Câmara Municipal de Setúbal e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) continuam a enjeitar responsabilidades.

“Não tem havido uma verdadeira assunção de responsabilidades por parte da autarquia sadina e do ICNF, entidade que tutela a zona protegida do Parque Natural da Arrábida”, disse Mariana Crespo.

Num concelho com duas áreas protegidas de grande importância, Parque Natural da Arrábida (PNA) e Reserva Natural do Estuário do Sado (RNES), e uma zona industrial também muito importante para a região e para o país, a candidata do PAN considera fundamental conciliar estas duas realidades sem sacrificar os valores ambientais.

Para além das questões relacionadas com o ambiente, a candidata do PAN à Câmara de Setúbal defende também a necessidade de uma resposta mais eficaz e mais rápida aos problemas da habitação no concelho, onde “há mais de 2.000 pessoas em lista de espera para uma casa”.

Nas eleições autárquicas de dia 12, além de Mariana Crespo, são candidatos á Câmara de Setúbal o atual presidente do município sadino, André Martins (CDU, coligação PCP/PEV), Maria das Dores Meira (independente apoiada pelo PSD e pelo CDS-PP), Fernando José (PS), António Cachaço (Chega), Daniela Rodrigues (BE), Flávio Lança (IL), André Dias (Livre) e Cláudio Fonseca (ADN).

A CDU, que obteve 34,4% dos votos nas eleições autárquicas de 2021, governa a Câmara de Setúbal com uma maioria relativa, dado que tem apenas cinco eleitos. O PS (27,67%) tem quatro eleitos e o PSD (16,57%) dois.

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