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Autoridades italianas proíbem manifestação de celebração do 7 de outubro em Bolonha

Este artigo tem mais de 1 ano

Grupo tinha marcado um protesto para celebrar a "maior ação de resistência das últimas décadas contra a ocupação colonial sionista". Apesar da proibição, prometem sair à rua esta terça-feira.

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Autarca de Bolonha diz que quem organiza manifestações assim "apenas faz o jogo de quem nega o genocídio em Gaza"

TINO ROMANO/EPA

Autarca de Bolonha diz que quem organiza manifestações assim "apenas faz o jogo de quem nega o genocídio em Gaza"

TINO ROMANO/EPA

As autoridades italianas proibiram uma manifestação de celebração do segundo aniversário do ataque do Hamas a Israel de 7 de outubro de 2023, marcada para esta terça-feira na cidade de Bolonha.

A manifestação foi marcada pelo grupo Giovani Palestinesi (Jovens Palestinianos, em português), que descreveu o ataque no Instagram como uma “gloriosa operação” da “resistência palestiniana” que desferiu uma “dura derrota ao sionismo”.

“No segundo aniversário da maior ação de resistência das últimas décadas contra a ocupação colonial sionista, descemos às ruas em apoio ao povo palestiniano e à Resistência, tomando pela enésima vez as ruas de Bolonha”, lê-se ainda.

Segundo o jornal local Il Resto del Carlino, o grupo, de cerca de 200 membros, organiza-se de forma difusa em várias cidades e é de maioria italiana, com o nome a simbolizar a causa central do grupo e não propriamente a origem dos participantes.

A organização de Bolonha participou também em vários protestos na cidade pela Flotilha e pela Palestina, noticiou o jornal La Repubblica. Em 2024, convocou um protesto semelhante, dizendo que a data de 7 de outubro de 2023 era a de uma “revolução”.

O representante do Ministério da Administração Interna na cidade, Enrico Ricci, avisou que esta manifestação seria “totalmente proibida” e que já estavam iniciar o processo para que isso acontecesse. Já o autarca, Matteo Lepore, citado pelo jornal Corriere di Bologna, classificou a demonstração como “vergonhosa” por “sair às ruas a exaltar os atos terroristas de 7 de outubro”.

“Quem promove iniciativas deste tipo não tem nada a ver com quem luta pela paz na Palestina e apenas faz o jogo de quem nega o genocídio em Gaza. O antissemitismo não é a solução, mas sim gasolina no fogo, o ódio que gera mais ódio. Quem organiza estas manifestações quer boicotar o movimento pela paz e Gaza”, acrescentou.

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Na rede social X, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel disse que a embaixada em Itália tinha protestado “contra as iniciativas depravadas que procuram ‘glorificar’ o massacre de 7 de outubro e trabalhou com sucesso com as autoridades italianas para cancelar o evento“.

Noutra publicação no Instagram, o grupo prometeu que iria sair ainda assim às ruas para reivindicar o “apoio à resistência e ao povo palestiniano”.

“Quem tenta proibir a manifestação não só nos nega o direito de nos expressarmos, mas também nega aos povos sob ocupação colonial o direito de lutar pela sua libertação”, concluiu.

Proponha uma correção, sugira uma pista: acerta@observador.pt

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