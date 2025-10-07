A Câmara de Coimbra recolheu 4,9 toneladas de resíduos do cortejo da Festa das Latas e Imposição das Insígnias 2025 — menos 2,9 toneladas do que em 2024 — , celebração que encheu as ruas da cidade na tarde de domingo.

Segundo a autarquia, “apesar de ter sido um cortejo muito participado, a quantidade de resíduos produzidos diminui 2,9 toneladas relativamente ao ano anterior (em 2024 foram recolhidas 7,8 toneladas)”.

Do total de resíduos produzidos, 600 quilos correspondem a resíduos de mistura de embalagens que entram em circuito de reciclagem, adiantou o município de Coimbra, num comunicado enviado esta terça-feira à agência Lusa.

A Câmara recordou ainda que, devido ao aumento de resíduos registado no ano passado, iniciou uma campanha de sensibilização, em parceria com a Associação Académica de Coimbra, para apelar à redução de resíduos nas festas académicas.

Paralelamente, “promoveu uma campanha de sensibilização para a proibição de circulação de carrinhos de compras no cortejo, nos termos do Regulamento de Sinalização e Trânsito, tendo sido fiscalizada a presença destes carrinhos pelas forças de segurança de serviço no evento”.

A recolha dos resíduos foi efetuada pelos serviços do Departamento de Ambiente e Sustentabilidade da Câmara, os serviços da União de Freguesias de Coimbra e a empresa SUMA, ao serviço da autarquia.