A candidata do Livre à presidência da Câmara de Faro nas eleições de domingo, Adriana Marques Silva, quer implementar no concelho uma unidade móvel de veterinária e também controlar a população de pombos através de pombais contracetivos.

À margem de uma visita ao Centro de Recolha Oficial de Animais de Faro (CROAF), Adriana Marques Silva, referiu que esta unidade serviria as zonas do concelho onde há menos acessos a estes serviços, devido à falta de recursos financeiros.

“Esta unidade passaria, também, muito pela prevenção de doenças, e não só, para sensibilizar as pessoas para a esterilização e, claro, providenciar os serviços necessários em relação, por exemplo, à vacinação aos animais que necessitem, sobretudo quando as pessoas não tenham as possibilidades financeiras para tal”, sublinhou.

Por outro lado, a candidata do Livre propõe a instalação de pombais contracetivos no concelho, uma “forma ética de controlar a população de pombos”, em que se realiza uma troca dos ovos deixados pelos pombos por outros falsos”, o que contribuiria para reduzir a população de pombos, um problema de “saúde pública”.

Adriana Marques Silva sugeriu ainda fazer uma reabilitação do Centro de Recolha Oficial de Animais de Faro, “verdadeiramente num refúgio de bem-estar”, porque apesar de o edifício atual ter sido inaugurado em 2023, “não corresponde às necessidades reais” dos animais.

“Gatos e cães, por exemplo, estão juntos numa situação de bastante ‘stress’, temos animais virados para uma parede, outros virados simplesmente para o sol. Cremos que este espaço precisa de uma reabilitação, pensar de uma forma mais holística sobre este espaço”, observou.

No que respeita aos espaços verdes, Pedro Leitão, candidato do Livre à presidência da União de Freguesias de Faro, propõe o programa “Arrefecer Cidades”, que prevê dotar espaços públicos com zonas verdes, sombreamento e mobiliário urbano para fruição de quem vive ou visita a cidade, tendo em conta que os golpes de calor serão mais frequentes ao longo das próximas décadas.

“Nós temos vários espaços urbanos que atualmente, muitas deles não estão a ser usados como deveriam, especialmente no verão”, refere, dando como exemplo os largos da Pontinha e do Carmo, no centro da cidade, onde a inexistência de sombras, locais para as pessoas se sentarem ou bebedouros faz com que não sejam tão utilizados.

Apesar de muitos dos bebedouros naquela que é a maior freguesia do concelho terem sido requalificados, servem “só para encher garrafas”, sendo muito difícil de usar para quem “queira só beber um pouco de água”, sendo que no pico do verão se torna “muito difícil” usufruir desses espaços.

“Nós vemos que muitas vezes estes espaços, os que existem, são bastante utilizados e as pessoas realmente vão. Ou seja, é preciso ter esta ideia de que nós não temos de esperar que as pessoas vão a um espaço e depois é que nós melhoramos, nós temos de melhorar para as pessoas irem lá e é esta mentalidade que tem de mudar um bocadinho”, concluiu.

Adriana Marques Silva tem como adversários António Miguel Pina, do PS, Cristóvão Norte, da coligação “Faro Capital de Confiança” (PSD/IL/CDS-PP/PAN/MPT), Duarte Baltazar, da CDU (coligação PCP/PEV), José Freitas Oliveira, do ADN, José Moreira, do Bloco de Esquerda, Pedro Oliveira, do Volt Portugal e Pedro Pinto, do Chega.

Em 2021, a coligação liderada pelo PSD venceu as autárquicas, elegendo seis dos nove mandatos em disputa, enquanto o PS ficou na segunda posição, garantindo os restantes três eleitos. A CDU, que ficou em terceiro lugar, e o Chega, em quarto, não elegeram qualquer vereador.