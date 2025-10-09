O candidato do Livre à Câmara de Setúbal afirmou esta quinta-feira que os setubalenses podem contar com uma candidatura empenhada em resolver os problemas do concelho e em fiscalizar o executivo camarário.

“As pessoas sabem que podem contar com uma candidatura do Livre que está “focada em resolver os problemas nas áreas da habitação e da saúde e que está à parte de todas as acusações de passa-culpas que têm minado a campanha em Setúbal”, disse André Dias.

“Os setubalenses sabem que podem contar com o Livre na Câmara Municipal e, sobretudo, na Assembleia Municipal, para ajudar a fiscalizar [o executivo camarário]”, frisou o candidato à autarquia sadina.

André Dias falava à agência Lusa durante uma ação de campanha, com a presença do líder do Livre, Rui Tavares, durante a qual contactou dezenas de pessoas nas várias ruas da baixa setubalense por onde passou.

“Nós sentimos nas ruas o carinho das pessoas, sentimos que as pessoas acompanham a campanha do Livre, que têm sentido esta onda progressista que nós estamos a tentar para Setúbal”, disse o candidato do Livre, assegurando que o partido “não está envolvido em polémicas com outras candidaturas”.

“Chegámos a um ponto em que as acusações já vêm de tantos lados. Já não é só para a candidatura da Maria das Dores Meira, é também para as candidaturas da CDU e do PS, para todas as candidaturas que têm feito um passa-culpas constante sobre o estado da autarquia. O que nós dizemos no Livre é que estamos cá para trabalhar e para servir os setubalenses e deixarmos essas polémicas à parte”, acrescentou o candidato.

Para Rui Tavares, a candidatura do Livre não só vai orgulhar os setubalenses, como também constitui a garantia de que se trata de um partido que sabe “honrar a democracia”.

“Esse é o elemento essencial de toda a luta pela habitação, pelos transportes públicos, no caso de uma região que tem tanto potencial ecológico, mas que também tem alguns pontos de risco, a luta pela preservação do meio ambiente, ao mesmo tempo que ajudamos a renaturalizar a cidade, tudo isso é o essencial do que queremos falar aqui hoje”, disse o líder do Livre.

Nas eleições autárquicas de domingo, além de André Dias são também candidatos o atual presidente do município André Martins (CDU – coligação PCP/PEV), a independente Maria das Dores Meira (apoiada por PSD e CDS-PP), Fernando José (PS), António Cachaço (Chega), Daniela Rodrigues (BE), Flávio Lança (IL), Cláudio Fonseca (ADN) e Mariana Crespo (PAN).

A CDU, que obteve 34,4% dos votos nas eleições autárquicas de 2021, governa a Câmara de Setúbal com uma maioria relativa de cinco eleitos. O PS (27,67%) tem quatro eleitos e o PSD (16,57%) dois.