O candidato do Reagir, Incluir, Reciclar (RIR) à Câmara Municipal de Lisboa, Luís Mendes, defendeu esta quinta-feira a recuperação de património devoluto e espaços emblemáticos para fins culturais e a criação de um “cartão de cultura”.

“É preciso fazer um inventário exaustivo de todo o património histórico, de forma a impedir que esse património seja alienado por outros interesses imobiliários”, afirmou Luís Mendes, em declarações à agência Lusa.

O candidato, que concorre também à presidência da Junta de Freguesia de Marvila, explicou que quer aproveitar “património devoluto e emblemático” da cidade de Lisboa para o requalificar e transformar em polos culturais.

Entre as propostas do RIR para a cultura está também a criação de um programa municipal de visitas guiadas gratuitas a museus, teatros e monumentos, destinado a alunos e seniores, e o lançamento do Cartão de Cultura de Lisboa (CTL), “que daria acesso gratuito ou com descontos” a eventos culturais e equipamentos municipais.

“É importante que a cultura seja gratuita, porque é a única forma dos jovens e de outras pessoas conseguirem aceder à cultura. Isto obviamente requer uma grande colaboração com todas as entidades, inclusive com todos os partidos, mas o nosso principal objetivo é obviamente promover a cultura”, sublinhou.

Luís Mendes quer também apoiar “de forma direta e simplificada” as associações culturais locais, muitas vezes “sem acesso fácil a financiamento”, e implementar o programa Cultura na Rua, que levará espetáculos, exposições e oficinas “a todos os bairros e freguesias menos servidas por equipamentos culturais”.

“Gostaria muito de criar o Prémio Municipal da Cultura e da Criatividade. Um prémio que vai distinguir todos os projetos inovadores e inclusivos de cultura em Lisboa”, apontou.

Nas eleições autárquicas de domingo concorrem à presidência da Câmara de Lisboa: Alexandra Leitão (PS/Livre/BE/PAN), Carlos Moedas (PSD/CDS-PP/IL), João Ferreira (CDU-PCP/PEV), Bruno Mascarenhas (Chega), Ossanda Líber (Nova Direita), José Almeida (Volt), Adelaide Ferreira (ADN), Tomaz Ponce Dentinho (PPM/PTP) e Luís Mendes (RIR).

Atualmente, o executivo municipal integra sete eleitos da coligação “Novos Tempos” – PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança, sete eleitos da coligação “Mais Lisboa” – PS/Livre, dois da CDU e um do BE.