O candidato independente apoiado pelo Volt Portugal à Câmara de Faro nas autárquicas de domingo quer uma cidade mais inclusiva, segura e acessível, propondo que seja dada primazia ao planeamento urbano.

“As entradas de Faro e da cidade de Faro são muito precárias. Fala-se muito em obras, novas vias, a expansão das faixas que temos, mas […] há outros tipos de trabalho e de programas que podem ser implementados mais rapidamente e que podem servir a comunidade”, disse Pedro Oliveira à agência Lusa.

O candidato avança com soluções de mobilidade que já foram testadas na Europa, como o “transporte a pedido” para disponibilizar serviços de transporte em lugares com baixa procura.

“Faro é a capital, tem que trabalhar como uma capital, tem que ser pioneira nesses tipos de serviços”, defendeu Pedro Oliveira.

O candidato também gostaria de expandir a capacidade da rede de transportes urbanos da cidade (Próximo), que oferece um serviço de autocarros, com horários e percursos alargados, incluindo autocarros elétricos e uma aplicação móvel para consulta em tempo real.

Este sistema “só chega até Estoi e tem que chegar até Santa Bárbara de Nexe e, em parceria com os outros municípios, por exemplo, chegar a Almancil”, explicou Pedro Oliveira, insistindo na necessidade de Faro trabalhar com os outros municípios para melhorar a área dos transportes.

“Também queremos que a área dos transportes seja mais verde, mais saudável, sustentável. E para isso [é preciso] criar mais ciclovias, bicicletas partilhadas”, exemplificou.

O candidato do Volt defendeu a qualificação dos eixos viários e criação de ciclovias e vias pedonais, a expansão da rede de ciclovias e o aumento dos estacionamentos de bicicletas das zonas pedonais.

Pedro Oliveira também lamentou a falta de espaços verdes em Faro: “Claramente não há espaços verdes suficientes […]. Faro está a crescer, está a crescer em direção a Estoi, para o centro, em direção a Loulé e é necessário mais espaços verdes”, defendeu.

Por outro lado, o candidato do Volt em Faro avançou com a necessidade de se elaborar um guia de boas práticas urbanísticas, que facilite a requalificação de bairros degradados com planos integrados de mobilidade, habitação e comércio.

“Os bairros deveriam ser próximos do município, deveriam ter uma horta comunitária, um jardim comunitário, mesmo que pequeno para esse bairro, para que as pessoas se sintam em casa e que seja um pertence deles, da população”, referiu Pedro Oliveira.

Oito candidatos concorrem à presidência da Câmara de Faro nas eleições autárquicas de 12 de outubro, que é gerida pelo PSD há 16 anos, numa corrida que inclui três partidos que pela primeira vez se apresentam a eleições em Faro (Livre, Volt Portugal e ADN – Alternativa Democrática Nacional).

Pedro Oliveira tem como adversários Adriana Marques Silva, do Livre, António Miguel Pina, do PS, Cristóvão Norte, da coligação “Faro Capital de Confiança” (PSD/IL/CDS-PP/PAN/MPT), Duarte Baltazar, da CDU (coligação PCP/PEV), José Freitas Oliveira, do ADN, José Moreira, do Bloco de Esquerda e Pedro Pinto, do Chega.

Em 2021, a coligação liderada pelo PSD venceu as autárquicas, elegendo seis dos nove mandatos em disputa, enquanto o PS ficou na segunda posição, garantindo os restantes três eleitos. A CDU, que ficou em terceiro lugar, e o Chega, em quarto, não elegeram qualquer vereador.