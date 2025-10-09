O candidato da CDU (coligação PCP/PEV) à Câmara Municipal de Ponta Delgada, Henrique Levy, considerou esta quinta-feira que a coligação “está pronta para aceitar” os votos que “o povo lhe der” nas eleições autárquicas de domingo.

“A CDU está pronta para aceitar os votos que o povo lhe der e para o servir conforme o lugar ou lugares que obtiver na Câmara e na Assembleia Municipal”, afirmou o candidato aos jornalistas, num jardim em Ponta Delgada, numa intervenção de final de campanha.

O candidato escolheu como ideia-chave para a ação a “união à volta das populações e dos seus interesses contra a mentira, a soberba que tem levado a Câmara Municipal a uma inatividade total”.

Henrique Levy disse que, no âmbito das ações de campanha pelas freguesias urbanas, suburbanas e rurais, verificou um “descontentamento muito grande” que “leva as pessoas a abraçar o programa da CDU”. Segundo o candidato, as freguesias querem um executivo camarário que “seja capaz de travar a pobreza, de combater a exclusão social e de devolver a dignidade às pessoas”.

Levy referiu que será uma “voz firme e corajosa a exigir ao Governo Regional que não vire as costas aos mais pobres, aos trabalhadores e a todos os que lutam por uma vida digna”. O cabeça de lista da CDU afirmou que vai trabalhar para ter um “concelho justo, onde, do centro às zonas rurais, todas as freguesias tenham as mesmas oportunidades”.

Henrique Levy propõe ainda aos eleitores “habitação pública acessível”, transportes gratuitos e um concelho onde as pessoas “vivam em segurança”, e quer “controlar o turismo, para que Ponta Delgada possa ser um concelho equilibrado, humano e sustentável”, a par da aposta na cultura e investimento nas zonas rurais.

Concorrem à Câmara Municipal de Ponta Delgada nas eleições de domingo Isabel Almeida Rodrigues (Unidos por Ponta Delgada – coligação PS, BE, PAN e Livre), Sónia Nicolau (Ponta Delgada Para Todos – independente), Pedro Nascimento Cabral (PSD), Alexandra Cunha (IL), José Pacheco (Chega), Henrique Levy (CDU) e Rui Matos (ADN).

No atual executivo, o PSD tem cinco elementos, contra quatro do PS.

Na Assembleia Municipal (51 membros), onde existem seis grupos e representações municipais (PSD, PS, IL, BE e os independentes Santa Clara Vida Nova e Sempre Candelária), os sociais-democratas têm 25 mandatos.