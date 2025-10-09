A candidata da Nova Direita à Câmara de Lisboa, Ossanda Líber, afirmou esta quinta-feira que pretende aumentar o número de creches disponíveis, construindo novas e modernizando as já existentes.

“Nós queremos aumentar o número de creches e, sobretudo, modernizá-las também”, afirmou a candidata, adiantando que as famílias, “desesperadas com a escassez de creches”, acabam por matricular os filhos longe. “Acabam por, muitas vezes, aceitar colocá-las em sítios muito longe da sua zona de conforto, seja do trabalho ou de casa, e muitas vezes sem condições, até mesmo nas públicas, em condições que não lhes dão segurança”, continuou.

Ossanda Líber reforçou que o objetivo é fazer com que as creches sejam mais seguras, “adequadas aos novos tempos” e aos “novos modelos educativos”. Estas medidas seguem aquela que é a matriz da Nova Direita, um partido “totalmente vocacionado para as famílias”, garantiu Ossanda Líber. “Nas nossas propostas vão sempre encontrar medidas que, no seu conjunto, tornem as famílias mais felizes”, reforçou.

A líder e candidata da Nova Direita sublinhou que “uma cidade moderna que se preze” deve também ter em conta as “questões ambientais” e, nesse sentido, quer apresentar medidas racionais ao contrário do que faz a esquerda, que assume posições “exageradas” e “extremistas”.

Por isso, a cabeça de lista da Nova Direita quer criar espaços verdes que se interliguem com os já existentes na cidade, também para promover a saúde e a interação entre os residentes.

“Faz imensa falta nas cidades, nas cidades onde nós vivemos longe da família, onde muitas vezes vivemos sozinhos, e é importante que esses espaços verdes surjam”, sustentou.

Para melhorar o bem estar ambiental na cidade também defende a modernização dos transportes públicos, que são um dos “grandes fatores da poluição”. “Nós sabemos que a Carris tem um projeto nesse sentido, é até obrigada a fazê-lo no âmbito de uma série de acordos e de apoios que recebeu da União Europeia, e, portanto, no fundo, trata-se de um projeto de continuar”, salientou, acrescentando que a meta é tornar as “entidades públicas e os transportes públicos mais limpos e mais amigos do ambiente”.

Nas eleições autárquicas de domingo concorrem à presidência da Câmara de Lisboa Alexandra Leitão (PS/Livre/BE/PAN), Carlos Moedas (PSD/CDS-PP/IL), João Ferreira (CDU-PCP/PEV), Bruno Mascarenhas (Chega), Ossanda Líber (Nova Direita), José Almeida (Volt), Adelaide Ferreira (ADN), Tomaz Ponce Dentinho (PPM/PTP) e Luís Mendes (RIR).

O executivo municipal integra sete eleitos da coligação “Novos Tempos” (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), sete eleitos da coligação “Mais Lisboa” (PS/Livre), dois da CDU e um do BE.