“Morreu o cavaquistão. É uma noite histórica para Viseu”. As palavras são do socialista João Azevedo, eleito este domingo presidente da Câmara Municipal, que desde as primeiras eleições autárquicas, em 1976, tem sido governada pela direita.

Nas eleições deste domingo o PS alcançou 42,28% dos votos, uma subida de 4.02 face aos resultados de há quatro anos. No entanto, manteve os mesmos quatro mandatos conquistados na altura. A coligação PPD/PSD, encabeçada pelo incumbente Fernando Ruas, que governou pela primeira vez em 1989, passou de 46,68% de votos, em 2021, para 40,88% este ano. Perdeu um dos cinco vereadores.

O Chega manteve-se como a terceira força política, mas desta vez, com 8,53% dos votos, conseguiu eleger um vereador. O CDS (2,01%) ultrapassou a IL (1,89%), mas nenhum dos partidos garantiu um mandato.

“Até que enfim, esta é uma vitória difícil mas que mostra o sentido de mudar do povo viseenses”, apontou João Azevedo, que descreveu a vitória como uma “dura conquista”. O socialista prometeu “trabalhar muito” e já deu alguns sinais do que pretende para a sua presidência: “Viseu vai mudar muito: na rapidez, na simplificação, na resposta e na captação de investimento privado. É isso que queremos fazer”.

“Vamos fazer uma coisa que é fundamental, ouvir as pessoas e as instituições (…). Um concelho desta dimensão tem de ser exemplo, não criar muros, dificuldades, tem de ser um concelho de grande proximidade com as instituições, populações”, sublinhou.

Nas primeiras palavras da noite também prestou “homenagem” a Fernando Ruas: “A primeira palavra é para dar um cumprimento público e especial ao meu adversário. Somos naturalmente adversários na democracia, mas a democracia também impõe que tenhamos que respeitar quem faz a democracia”.