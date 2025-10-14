O aviso foi dado há um mês, mas não foi suficiente. Na dupla-jornada de setembro, Portugal tinha sido avisado em Budapeste, num jogo em que esteve a perder, virou o resultado, sofreu o empate e só chegou à vitória no fim, num remate de fora da área de João Cancelo (2-3). O alerta prosseguiu frente à República da Irlanda, num jogo substancialmente diferente, que a Seleção Nacional dominou perante um adversário determinado em defender, mas só chegou ao triunfo no tempo de compensação, por Rúben Neves (1-0). Perante estas ameaças, a equipa de Roberto Martínez entrou esta terça-feira a perder, virou o jogo ainda na primeira parte, teve oportunidades para sentenciar, mas acabou a sofrer o empate no tempo de compensação, numa altura em que a equipa estava partida com as substituições do selecionador (2-2).

No jogo desta terça-feira, Cristiano Ronaldo fez história e tornou-se no jogador com mais golos marcados em fase de apuramento para o Mundial (41), depois de já ser, também, o que tem mais jogos (51). Para além disso, a Hungria tornou-se no segundo adversário que sofreu mais golos do capitão da Seleção (nove, atrás dos 11 que fez ao Luxemburgo). Em termos coletivos, Portugal adiou as contas do apuramento para a última jornada, tendo agora mais cinco pontos face à Hungria, seis para a Rep. Irlanda e sete para a Arménia. Desde que é selecionador português, Roberto Martínez somou o primeiro jogo sem vencer em fase de qualificação, ao 14.º jogo. O último empate em casa da Seleção em qualificações para o Mundial distava de 2013, frente a Israel (1-1).

“Acho que foi um jogo em que vimos a Hungria com força na bola parada, mas na primeira parte controlámos. Começámos bem na segunda, mas não conseguimos matar o jogo. Tinha um significado especial este jogo. Nos últimos 10 minutos jogámos a oportunidade de nos apurarmos para o Mundial, que muda um pouco o que somos. Relembrar que não há jogos fáceis. Fizemos quatro pontos neste estágio. Há muita informação. Queríamos apurar, mas para a preparação para o Mundial pode ser importante saber como gerir um jogo, especialmente nos últimos 10 minutos. Somos uma equipa que precisa da bola, mas somos uma equipa responsável e queríamos dar o apuramento aos adeptos. É uma boa lição. Precisamos de ter sempre o controlo da bola e personalidade. Na segunda parte tivemos oportunidades, mas estamos a falar de fechar o resultado”, começou por dizer Roberto Martínez à RTP Notícias.

???????? Portugal perde o estatuto 100% vitorioso nesta fase de qualificação para o Mundial 2026 e adia o apuramento para a fase final Classificação do grupo:

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???????? 3 pic.twitter.com/uZOdGfQWOU — Playmaker (@playmaker_PT) October 14, 2025

“Os nossos jogadores são responsáveis, mas têm muita experiência. Agora é doloroso, é difícil, porque a nossa ideia era fechar hoje [terça-feira] o apuramento. Mas a realidade é que é melhor ter dois jogos competitivos em novembro. Não é uma situação negativa para os jogadores. Fizemos quatro pontos neste estágio e agora temos de preparar os de novembro com o que fizemos aqui porque há muito para crescer. Não é fácil ganhar quatro jogos na fase de apuramento. A situação do apuramento é um aspeto emocional, não é uma instrução. Não somos equipa que faz isso. Precisamos de ser uma seleção que joga sempre da mesma forma. Temos de controlar a bola e defender com a bola. Hoje era mais tentar cruzar a linha e apurar-nos. É uma lição muito importante, para poder gerir jogos muito melhor. Serve para nos ajudar a crescer e tentar perceber o que aconteceu”, acrescentou, mais tarde.

[Apesar da euforia em torno de Freitas, Soares recupera. O debate com Zenha será decisivo. Quando acabar, nunca mais serão amigos. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui e o segundo aqui]