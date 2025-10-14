O ator norte-americano Alec Baldwin, de 67 anos, e o seu irmão Stephen, de 59, sofreram um acidente de carro esta segunda-feira nos Hamptons, nos Estados Unidos. De acordo com o New York Post, o Range Rover branco bateu violentamente contra uma árvore na Montauk Highway, em East Hampton, numa altura em que chovia muito. Nenhum dos envolvidos apresentou ferimentos graves.

Segundo o mesmo jornal, Stephen, pai da modelo Hailey Bieber, foi visto a tirar fotografias ao local do acidente e a conversar com os agentes da polícia. “As condições meteorológicas estavam extremamente perigosas, com chuva intensa e piso escorregadio”, relatou uma fonte próxima citada pelo Daily Mail.

Alec Baldwin crashes Range Rover into tree in the Hamptons https://t.co/BQOxjwEXPk pic.twitter.com/PkscDhJPw8 — New York Post (@nypost) October 13, 2025

O acidente ocorreu um dia após os irmãos terem participado no 33.º Festival Internacional de Cinema dos Hamptons, onde Alec, co-presidente do comité executivo, marcou presença em várias sessões e debates.