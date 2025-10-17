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O regulador dos media britânicos considerou esta sexta-feira que a BBC “violou as regras de transmissão” com uma reportagem em Gaza na qual o narrador principal, uma criança, era filho de um alto funcionário do Hamas.

A Ofcom considerou que “o fato de não ter especificado que o pai do narrador ocupava um cargo na administração liderada pelo Hamas constituiu uma fonte de engano substancial”.

O regulador abriu uma investigação após as numerosas críticas que se seguiram à transmissão no início do ano pelo grupo audiovisual público britânico deste documentário, intitulado “Gaza: como sobreviver numa zona de guerra”.

A investigação concluiu que este documentário “violou as regras de transmissão que estipulam que os programas de informação não devem enganar o público”, indicou a Ofcom na decisão publicada esta sexta-feira. Esta falha pode ter “corroído a alta confiança que o público provavelmente teria num programa de informações da BBC sobre a guerra” em Gaza, especifica o regulador. A emissora BBC2 terá que transmitir as conclusões desta investigação na televisão, numa data ainda por confirmar.

Em fevereiro passado, a exibição deste documentário gerou uma forte polémica, depois de ter sido revelado que o narrador, uma criança palestiniana de 13 anos, era filho do ex-vice-ministro da Agricultura do Hamas.

O movimento islamista, classificado como organização terrorista no Reino Unido, é responsável pelo ataque de 7 de outubro de 2023 que provocou 1.221 mortos israelitas, segundo um balanço estabelecido pela AFP a partir de dados oficiais. Em retaliação, o exército israelita lançou uma ofensiva em Gaza, que provocou 67.967 mortes, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas.

Os combates cessaram em 10 de outubro depois da conclusão de um acordo de cessar-fogo sob a égide do Presidente dos EUA, Donald Trump.

Perante a polémica, a BBC retirou rapidamente o documentário da sua plataforma e, depois de uma investigação interna, o grupo pediu desculpa pelos “graves erros” cometidos durante a produção da reportagem, produzida por uma empresa independente, que escondeu que o narrador era filho de um dirigente do Hamas.