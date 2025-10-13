O dia em que os reféns saíram, "a guerra acabou" na Faixa de Gaza — e foram dados passos para a paz na região

Yasser Abu Azzoum diz que não consegue falar, porque está “assoberbado de alegria”. O filho Mohammed, de 23 anos, é um de quase dois mil nomes na lista de palestinianos que foram libertados de prisões israelitas esta segunda-feira, como explicou à Al Jazeera a partir de Khan Younis. Yasser e Mohammed foram presos pelas autoridades israelitas em 2023. Desde aí, Yasser foi libertado, foi pai novamente e experienciou a ofensiva israelita na Faixa de Gaza. Agora, três dias depois de um cessar-fogo ter entrado em vigor, aguarda o regresso do filho mais velho — “Vamos estar reunidos e vamos passar o resto dos nossos dias felizes“, declarou.

A alegria que tomou conta de Yasser em Gaza é um espelho das emoções vividas em Israel pelos familiares e amigos dos 20 reféns israelitas que, ao fim de dois anos e seis dias em cativeiro, regressaram esta segunda-feira a casa. Os amigos de Alon Ohel, pianista de 24 anos raptado no festival Nova, reuniram-se em Telavive para ver o seu regresso em direto na televisão, irrompendo em gritos de celebração quando perceberam que Ohel já estava novamente em Israel. Pouco antes da libertação, e à semelhança do que aconteceu com outros reféns, o Hamas permitiu que falasse em vídeochamada com a mãe, Idit. “Ele é… ele”, relataria depois. “Da maneira como está sempre, a agarrar o braço. Ele é doce, doce, doce, vocês não conseguem imaginar.”

Ohel foi um dos sete primeiros reféns a ser entregue à Cruz Vermelha pelo Hamas na manhã desta sexta-feira. Cumprindo à risca o horário, passavam poucos minutos das 8h locais (6h em Portugal Continental) quando a Cruz Vermelha confirmou que já tinha consigo os sete homens raptados no dia 7 de Outubro de 2023. Uma hora depois, os reféns israelitas ficavam sob custódia do Exército israelita e, nas prisões israelitas de Ofer e Ketziot, vários autocarros enchiam-se de prisioneiros palestinianos, prontos a rumar a Gaza e a Ramallah.

Sensivelmente à mesma hora, o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump apresentava uma leitura definitiva sobre estes acontecimentos. “A guerra acabou, a guerra acabou, percebem?“, disse aos jornalistas a bordo do avião presidencial, momentos antes de aterrar em Telavive. Do Air Force One, o líder norte-americano seguiu para Jerusalém, onde se reuniu com familiares dos reféns israelitas e discursou no Parlamento israelita — onde o cenário de festa que tomou conta das ruas se refletiu entre a maior parte dos deputados e líderes políticos israelitas.