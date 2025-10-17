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Capitão de Abril Pezarat Correia declara apoio a António Filipe nas presidenciais e elogia "coerência" do candidato do PCP

Este artigo tem mais de 1 ano

Militar do 25 de Abril destaca moderação e coerência de António Filipe. Discorda da forma como Vasco Lourenço manifestou apoio a Seguro e pediu desistência de outros candidatos.

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Para Pezarat Correia, que foi membro inicial do Grupo dos Nove, António Filipe, candidato apoiado pelo PCP, é "um indivíduo de uma grande moderação nas suas posições"

António Cotrim/LUSA

Para Pezarat Correia, que foi membro inicial do Grupo dos Nove, António Filipe, candidato apoiado pelo PCP, é "um indivíduo de uma grande moderação nas suas posições"

António Cotrim/LUSA

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O capitão de Abril Pedro de Pezarat Correia declarou esta sexta-feira apoio à candidatura presidencial de António Filipe, considerando que é um cidadão de “uma grande coerência”, de “muita moderação” e que “ultrapassa fronteiras partidárias”.

Este apoio foi anunciado por António Filipe numa publicação nas redes sociais divulgada esta quinta-feira, na qual o candidato diz ser “uma grande honra” contar com o general Pezarat Correia como subscritor da sua candidatura.

Em declarações à agência Lusa, Pezarat Correia, que integrou o Conselho da Revolução, disse apoiar António Filipe por considerar que “é um homem que tem dado mostras de uma grande firmeza política, de uma grande coerência”.

“É um homem que nós sabemos quem é, uma coisa que não se sabe de toda a gente. Sabemos quem é, sabemos o que ele quer, o que ele deseja, quais são os valores pelos quais se rege. Tem sido sempre coerente toda a vida”, elogiou.

Para Pezarat Correia, que foi membro inicial do Grupo dos Nove, a ala moderada do Movimento das Forças Armadas (MFA), António Filipe, candidato apoiado pelo PCP, é “um indivíduo de uma grande moderação nas suas posições”, ainda que sejam conhecidas “os valores pelos quais se rege”.

“Mas é um homem de muita moderação e, depois, tem realmente esta particularidade: eu penso que é um homem que, como cidadão respeitável que é, ultrapassa mesmo as fronteiras do partido em termos de potenciais apoios”, afirmou.

O general frisou que António Filipe tem “uma larga experiência” política, elogiando o facto de ter sido vice-presidente da Assembleia da República, deputado durante décadas e, “durante muitos anos, membro da comissão parlamentar de Defesa”, além de ter tido experiência autárquica — António Filipe foi vereador na Câmara Municipal da Amadora.

“E depois, além disso, é um homem que não tem apenas vida política. É um professor universitário, é um académico, é um homem que tem as suas obras escritas. Portanto, António Filipe é um cidadão respeitável”, sublinhou.

Pezarat Correia considerou ainda que António Filipe marca “uma diferença muito grande em relação à generalidade” dos outros candidatos já anunciados às eleições presidenciais.

Questionado sobre como é que viu o apoio de Vasco Lourenço à candidatura de António José Seguro, Pezarat Correia considerou que Vasco Lourenço é livre de “apoiar quem quiser”, mas criticou a forma como tornou pública a sua decisão.

“Vasco Lourenço é presidente da Associação 25 de Abril e, quando ele divulga a sua tomada de posição pública num comunicado, pode levar muitas pessoas a confundir a opinião de Vasco Lourenço com a instituição de que ele é presidente. E eu acho isso perigoso, porque a opinião de Vasco Lourenço só o vincula a ele, não vincula ninguém na associação”, referiu.

Por outro lado, Pezarat Correia considerou que Vasco Lourenço cometeu “um erro capital nessa sua tomada de posição” ao pedir a António Filipe e a Catarina Martins para desistirem das respetivas candidaturas presidenciais.

“Penso que é completamente abusivo da sua parte estar a convidar os outros candidatos para desistirem. Não é bonito. Agora, cada um, evidentemente, apoia as pessoas em quem acredita”, disse.

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