O movimento juvenil marroquino GENZ212 retomou este sábado os protestos em várias cidades do país, exigindo melhorias nos sistemas de educação e saúde e o combate à corrupção, após uma pausa de uma semana na sua contestação.

As manifestações – organizadas pela chamada geração Z – decorreram em 12 cidades e na capital, Rabat, dezenas de jovens concentraram-se pacificamente frente ao parlamento, empunhando faixas com mensagens como “O povo quer o fim da corrupção” e “Luta, militante, pela saúde e pela dignidade”.

Os participantes exibiram pela primeira vez uma faixa com o logótipo GENZ212 e agitaram bandeiras inspiradas na série japonesa de manga One Piece. Em Casablanca, registou-se também uma marcha pacífica de jovens que exigiram a demissão do primeiro-ministro, Aziz Ajanuch, segundo o ‘site’ noticioso Sawt al Adala.

Os organizadores anunciaram que o movimento continuará as suas mobilizações “até alcançar os seus objetivos”, centrados em “melhor educação, saúde, dignidade e justiça social”.

Os protestos do GENZ212 começaram a 27 de setembro e rapidamente se espalharam por várias cidades marroquinas, refletindo o descontentamento de uma geração que exige reformas profundas.

Algumas manifestações resultaram em confrontos que provocaram três mortos, centenas de feridos e dezenas de detenções. Na quarta-feira, o Tribunal de Recurso de Agadir condenou 17 pessoas a penas de três a 15 anos de prisão por envolvimento em atos de violência ocorridos fora dos protestos juvenis.

O movimento suspendeu as manifestações após o discurso do rei Mohammed VI, a 11 de outubro, no qual o monarca pediu ao Governo que acelerasse as reformas sociais e criasse oportunidades de emprego para os jovens.

O soberano defendeu ainda “uma política pública integrada” para combater desigualdades e promover o desenvolvimento nas regiões montanhosas, que representam cerca de 30% do território nacional.