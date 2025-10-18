Um médico psiquiatra de 53 anos foi atingido com um tiro de uma pistola de chumbo quando estava perto de casa, às 23h58 de sexta-feira, revelou ao Observador fonte da Polícia Judiciária. Os investigadores desenvolvem diligências para encontrar rapidamente o suspeito.

Para já, a PJ acredita que a tentativa de homicídio não está relacionada “com o exercício da profissão”, apesar de não excluir a hipótese de haver uma relação “médico-paciente” entre vítima e agressor.

Ao contrário do que foi avançado inicialmente, fonte da investigação garante ao Observador que o médico não foi atingido com uma arma de fogo, mas com “uma arma semelhante a uma arma de fogo” que dispara balas de chumbo e que “pode provocar lesões graves”. Quando foi baleada, a vítima estaria na companhia de outra pessoa que ficou com ferimentos de menor gravidade, disse à Lusa o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria.

O conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Leiria garantiu através de um comunicado que a vítima “teve alta” depois de ter sido observada no Serviço de Urgência do Hospital Santo André (HSA), onde chegou em estado grave. O conselho de administração (CA) da ULS de Leiria condenou e lamentou a ocorrência, mas frisou que esta aconteceu “fora das instalações do hospital”, sem confirmar o papel do profissional na instituição.

“O CA prestará toda a colaboração necessária às autoridades competentes que estão a investigar o caso”, acrescentou, reafirmando o “total compromisso na defesa dos seus profissionais, não tolerando qualquer forma de violência contra quem dedica a sua vida ao cuidado dos outros”, num comunicado citado pela Lusa.

Notícia atualizada pelas 00h30 com informação sobre a profissão da vítima e com correção à informação inicialmente avançada pela autoridades sobre a arma utilizada