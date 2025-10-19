Os cientistas não param de nos surpreender. Um professor da Universidade de Maryland, especializado em materiais inovadores, está apostado há anos em reinventar a madeira, o material há mais tempo conhecido pelo homem para as suas construções e necessidades. Agora, finalmente, há fumo branco e aquilo que baptizou SuperWood (supermadeira) foi lançado comercialmente e tem tudo a seu favor. É seis vezes mais leve do que o aço e 10 vezes mais robusta.

A indústria está constantemente à procura de materiais mais resistentes, mais baratos e mais abundantes na natureza, que possam ser utilizados nos mais diferentes sectores, da construção civil à automóvel e da naval à militar, onde o aço reina devido à sua rigidez, resistência e peso. Mas tudo isto está em vias de ser alterado, com várias indústrias a acompanharem com muito interesse a evolução da Superwood, que poderá substituir o aço em vários sectores, a começar pelo automóvel, sempre à procura de uma alternativa mais rígida, mais leve e mais barata.

Liangbing Hu, fundador da empresa InventWood, é especializado em materiais inovadores e há uma dezena de anos que trabalha numa madeira muito especial, que denominou “supermadeira”. O objectivo deste investigador consistia em recuperar o material de construção mais conhecido pelo homem, utilizado desde a pré-história, e reinventá-lo para substituir o material mais utilizado do momento, o aço, que é utilizado da construção civil à indústria automóvel, passando por muitas outras. Mas a evolução da madeira para uma “supermadeira” está longe de ser uma tarefa fácil, uma vez que este material, além de menos robusto e mais frágil que o aço, tende a arder mais facilmente quando exposto a condições extremas.

Ao longo dos anos, Hu apurou um tratamento da madeira que passava por cozê-la numa mistura de água e químicos específicos, até a madeira estar em condições de ser pressionada e desprovida dos seus principais componentes. Depois de muitos anos a trabalhar este seu material preferido, Hu conseguiu pressioná-lo até esmagá-lo a nível celular, incrementando a sua densidade. Num processo que passou pelo registo de 140 patentes para proteger o invento, Hu apurou ainda a melhor forma de explorar a celulose contida na madeira, a ponto de numa estrutura de madeira ainda mais rija do que o aço.

O CEO da InventWood, Alex Lau, que se juntou à empresa em 2021, realça que, “de um ponto de vista químico e prático, estamos a falar de madeira”. E embora assim o pareça, a realidade é que este material é muito mais denso, robusto e resistente ao fogo. O “truque” reside na celulose que compõe a madeira que, uma vez processada segundo o método de Hu, endurece de uma forma brutal, a ponto de superar o próprio aço.

A InventWood já tem a SuperWood no mercado, garantindo que é 10 vezes mais rija do que o aço e seis vezes mais leve, algo que potencialmente qualquer indústria vai agarrar com as duas mãos, já que a combinação de mais rigidez e menos peso é algo muito valorizado neste sector. Para cúmulo, a SuperWood é também mais barata e necessita de menos 90% de energia para ser produzida, mais uma vez quando comparada com o aço, pelo que está “condenada” a ser um sucesso, se de facto se materializarem os argumentos comerciais com que foi apresentada.

E a InventWood não vai ficar pelo combate ao aço, uma vez que já fez saber que, no processo de evolução da pesquisa em torno da SuperWood, descobriu igualmente uma forma de produzir uma madeira transparente. O novo material terá a textura e o aspecto da madeira, diferenciando-se por não ter cor e ser completamente transparente, a ponto de se conseguir ver através dele. Resta saber o que a InventWood inventará a seguir…