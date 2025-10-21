A dívida pública da zona euro avançou para 88,2% do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre de 2025, face a 87,7% no mesmo período do ano passado, com Portugal a registar a quinta maior descida homóloga.

Dados publicados esta terça-feira pelo gabinete estatístico da União Europeia (UE), o Eurostat, dão conta de que, no segundo trimestre de 2025, o rácio da dívida das administrações públicas em relação ao PIB na zona euro era de 88,2%, um aumento face ao segundo trimestre de 2024 (87,7% do PIB) e ao primeiro trimestre de 2025 (também 87,7% do PIB).

No conjunto da UE, o rácio também aumentou no segundo trimestre deste ano para 81,9%, o que compara com o segundo trimestre de 2024 (81,2% do PIB) e o primeiro trimestre de 2025 (81,5% do PIB).

Segundo o Eurostat, no final do segundo trimestre de 2025, a dívida pública geral era composta por 84,2% de títulos de dívida na zona euro e 83,7% na UE, bem como por 13,2% de empréstimos na zona euro e 13,8% na UE e ainda 2,5% de moeda e depósitos, tanto na zona euro como na UE.

Por Estado-membro na comparação homóloga, no segundo trimestre deste ano, Portugal registou a quinta maior diminuição, de 2,3 pontos percentuais (pp), ao ter uma dívida pública de 96,8% do PIB (comparada com 99,1% do PIB no segundo trimestre de 2024). Nas maiores diminuições homólogas por país, Portugal ficou atrás da Grécia (-8,9 pp), Irlanda (-7,2 pp), Chipre (-6,5 pp) e Dinamarca (-3,5 pp).

Na variação em cadeia, a dívida pública portuguesa avançou 1,8 pp, já que no primeiro trimestre de 2025 era de 95%, ocupando o quarto lugar entre os maiores aumentos do rácio, só atrás da Finlândia (+4,3 pp), Letónia (+2,7 pp), Bulgária (+2,6 pp).