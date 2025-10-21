O ex-Presidente francês Nicolas Sarkozy saiu há instantes de sua casa, em Paris, para se dirigir à prisão de La Santé, onde já chegou, para cumprir cinco anos de prisão por conspiração criminosa no chamado “caso líbio”. Em causa está a tentativa de utilizar dinheiro líbio para financiar a sua campanha eleitoral de 2007.

Nas ruas junto à sua casa, no 16º bairro de Paris, Sarkozy foi aplaudido e saudado por apoiantes. Despediu-se depois da mulher, Carla Bruni, antes de iniciar o curto trajeto de carro até à prisão. O carro onde seguia o ex-Presidente de França foi escoltado por vários carros da polícia, avança o Le Parisien.

Na rede social X, Sarkozy publicou um comunicado em que sublinha a sua “inocência” e diz ter sido vítima de uma “vingança”. “Continuarei a denunciar este escândalo judicial, esta provação que tenho suportado durante mais de dez anos”, escreve o ex-Presidente francês. “Esta manhã, sinto profunda tristeza pela França, que se vê humilhada pela expressão de uma vingança que elevou o ódio a um nível sem precedentes”, acrescentou.

A prisão de Sarkozy faz dele o primeiro ex-chefe de Estado de um país da União Europeia a cumprir pena de prisão efetiva.

O ex-Presidente francês já manifestou intenção de apresentar um pedido de libertação ao tribunal de recurso assim que der entrada na prisão. Os juízes terão depois até dois meses para analisar o pedido.

O mais provável é que Sarkozy fique na ala da prisão de La Santé destinada a reclusos “vulneráveis”, vulgarmente designada como a ala VIP. Dessa forma, o ex-chede de estado ficará, sozinho, numa cela e não terá contacto com os restantes reclusos.

A cela onde ficará detido terá cerca de nove metros quadrados e estará equipada com chuveiro, frigorífico e televisão, adiantou à BMFTV o secretário local do sindicato da Justiça na prisão de La Santé.