A empresa Águas do Alto Minho (AdAM) abriu esta quarta-feira três concursos públicos, que no total representam mais de 4,3 milhões de euros, para obras de abastecimento de água e saneamento em vários concelhos do distrito de Viana do Castelo.

De acordo os anúncios publicados esta quarta-feira em Diário da República, consultados pela agência Lusa, o investimento maior, três milhões de euros, sem IVA, está previsto para a freguesia de Arcozelo, no concelho de Ponte de Lima com a construção de condutas adutoras de abastecimento de água.

O prazo de execução da empreitada é de 420 dias.

Em Caminha e Valença, a AdAM lançou concurso público para a construção de estações elevatórias e redes de águas residuais e reformulação dos sistemas de águas residuais

O preço base da obra é de 746.500 euros, sem IVA.

A empreitada está dividida em dois lotes. O primeiro refere-se à remodelação de duas estações elevatórias, pelo preço base, sem IVA, de 336.500 euros.

Já o lote 2 inclui a construção de uma estação elevatória e rede de águas residuais, pelo preço base, sem IVA, 410 mil euros.

O local de execução do lote 1 é na União das Freguesias de Caminha (Matriz) e Vilarelho, em Caminha.

O segundo local vai ser executado na freguesia de São Pedro da Torre em Valença, com um prazo de 240 dias.

Em Arcos de Valdevez e Ponte de Lima, a AdAM quer construir condutas e estação elevatória de abastecimento de água. O preço base concurso público é de 620 mil euros sem IVA e o prazo de execução do contrato é de 240 dias.

O contrato “prevê a reformulação do sistema de abastecimento de água da freguesia de Miranda, em Arcos de Valdevez Ponte de Lima e em Refóios do Lima em Ponte de Lima, bem como a construção de condutas e estação elevatória de abastecimento de água”.

Nos três concursos públicos, o prazo para apresentação de propostas termina às 18h00 do dia 19 de novembro.