Um homem, de 19 anos, foi constituído arguido pela GNR pelo crime de burla através da aplicação MB Way, no concelho de Campo Maior, distrito de Portalegre, informou esta quinta-feira aquela força de segurança.

O Comando Territorial de Portalegre da GNR explica, em comunicado, que o homem foi constituído arguido na terça-feira, no âmbito de uma ação de patrulhamento realizada naquele concelho. No decorrer da ação, os militares da Guarda detetaram um indivíduo nas imediações de uma máquina multibanco, que “evidenciava um comportamento suspeito”, tendo procedido à sua abordagem.

A GNR desenvolveu diligências que permitiram apurar que o suspeito havia consumado uma burla através da aplicação MB Way, tendo a operação culminado com a apreensão de 560 euros em numerário e um telemóvel.

O suspeito foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal de Elvas.