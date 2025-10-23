A Polícia Judiciária localizou e deteve, na zona de Coimbra, um cidadão luso-francês alvo de um mandado de detenção europeu por ter sido condenado a três anos de prisão por burla em França, indicou esta quinta-feira a PJ.

Em comunicado, a PJ adianta que o homem cometeu diversos crimes durante o ano de 2011, “utilizando para o efeito dois modi operandi distintos”.

Num deles, os contactos com as vítimas eram feitos online, através de anúncios em que o agora detido se propunha vender vários produtos como “smartphones”, “tablets”, etc., e no outro recorria à demonstração de interesse na compra de produtos também anunciados online.

“No primeiro ilícito referido, as vítimas nunca chegavam a receber os produtos e, no segundo, os produtos eram recebidos pelo visado, enviando este um cheque para pagamento, impossível de descontar, dado a conta estar encerrada ou ter saldo insuficiente”, refere o comunicado.

Segundo a PJ, o homem irá ser presente ao Tribunal da Relação de Coimbra, para aplicação de uma medida de coação.