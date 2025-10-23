O Supremo Tribunal de Justiça recusou os pedidos de consulta de Ivo Rosa a três inquéritos-crime que estão ali arquivados, e em que foi investigado. A informação foi confirmada pelo próprio, que foi notificado da decisão esta quarta-feira, ao Expresso.
O jornal já tinha adiantado que o Ministério Público junto do Supremo Tribunal tinha ultrapassado o prazo legal (dez dias) previsto para decidir sobre qualquer ato processual, incluindo pedidos de consulta, depois de ter sido noticiado que o magistrado foi vigiado durante anos por suspeitas de corrupção. A 5 de outubro, tinha pedido para saber quantos inquéritos-crime tinham sido abertos contra si e para os consultar.
De acordo com o juiz, que falou com o Expresso, a recusa argumenta que não demonstrou ter um “interesse legítimo” nessas consultas. Agora, Ivo Rosa, que no total foi investigado em oito inquéritos-crime — sendo que todos os que conseguiu consultar no Tribunal da Relação foram arquivados — vai apresentar uma reclamação hierárquica à PGR.
[A 14 de janeiro de 1986 um acontecimento muda o rumo da campanha das presidenciais: a inesperada agressão a Soares na Marinha Grande. Nas urnas, o socialista e Zenha lutam por um lugar na segunda volta frente a Freitas. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui, o segundo aqui e o terceiro aqui.]