Um homem condenado por sequestro e homicídio foi executado na quinta-feira no estado do Alabama, sul dos Estados Unidos, por inalação de gás nitrogénio, método comparado por especialistas das Nações Unidas a uma forma de tortura, anunciaram as autoridades locais.

Anthony Boyd foi condenado à pena capital pelo sequestro e assassínio, em 1993, de Gregory Huguley, que foi queimado vivo pelos sequestradores por uma dívida de 200 dólares (172 euros), num caso de tráfico de drogas.

Condenado com base no testemunho de um coacusado, na ausência de provas materiais da presença no local do crime, Anthony Boyd continuava a declarar inocência.

Esta execução é já a 40.ª realizada nos Estados Unidos desde o início do ano, ultrapassando as 39 registadas em 2013. Outras seis estão programadas até ao final de 2025.

A grande maioria das execuções no país é realizada por injeção letal, ou seja, 33 até ao momento, este ano.

Cinco foram realizadas por inalação de nitrogénio, um método utilizado pela primeira vez no mundo pelo Alabama, em 2024, e comparado por especialistas da ONU a uma forma de tortura, e duas por pelotão de fuzilamento, na Carolina do Sul, pela primeira vez nos Estados Unidos desde 2010.

A pena de morte foi abolida em 23 dos 50 estados norte-americanos. Três outros, Califórnia, Oregon e Pensilvânia, observam uma moratória das execuções por decisão do governador.