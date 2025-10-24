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O Rei Carlos III recebeu esta sexta-feira o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no Castelo de Windsor, numa visita que antecede uma nova ronda de negociações do líder ucraniano com os líderes europeus em Londres. O encontro insere-se nos esforços de Kiev para reforçar o apoio internacional e aumentar a pressão sobre Moscovo.

Ao chegar ao Castelo de Windsor, Zelensky recebeu uma saudação real e ouviu-se o hino nacional ucraniano. De acordo com a BBC, o encontro com o monarca britânico, de 76 anos, é um gesto simbólico que reflete a continuidade do apoio do Reino Unido à Ucrânia desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

Este é a terceira vez que o Rei britânico e o líder ucraniano estão juntos este ano. Em março, Zelensky encontrou-se com Carlos III em Sandringham, depois de participar numa cimeira de líderes europeus focada no fim da guerra na Ucrânia. Fontes do palácio real disseram, na altura, que a reunião durou pouco mais de uma hora e que o Presidente foi “calorosamente recebido” pelo monarca.

Mais tarde, em junho, o Rei recebeu Zelensky no Castelo de Windsor. Carlos já manifestou apoio à Ucrânia, afirmando que o país tinha sofrido “uma agressão indescritível” após o “ataque não provocado da Rússia às suas terras”.

Após o encontro com Carlos, Zelensky seguiu para Downing Street, onde se encontrou com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. A reunião centra-se nas estratégias de apoio a Kiev, nomeadamente no reforço das defesas ucranianas e na cooperação militar e humanitária.

O dia culmina com mais um encontro da Coligação das Vontades, o grupo de cerca de vinte líderes internacionais empenhados em coordenar o apoio a Kiev. No final da reunião, está prevista uma conferência de imprensa conjunta com Starmer, Zelensky e Mark Rutte.