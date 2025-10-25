A nova primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmou este sábado que o seu país vai “elevar a aliança” com os Estados Unidos da América, depois de uma conversa telefónica “boa e franca” com o seu homólogo Donald Trump.

“Com ele, estou determinada a elevar a aliança Japão-EUA a patamares ainda mais elevados”, escreveu numa mensagem publicada na rede social X, na véspera de Trump começar um périplo pela Ásia.

Had a good and candid conversation with @realDonaldTrump today and truly appreciated his warm congratulatory message on my appointment as Prime Minister. Together with him, I am determined to elevate the Japan–U.S. Alliance to even greater heights. Starting tomorrow, I’ll be… — 高市早苗 (@takaichi_sanae) October 25, 2025

A primeira-ministra japonesa descreveu o Presidente norte-americano como “uma pessoa muito animada e divertida”.

Durante esta primeira conversa telefónica com Trump, dois dias antes da sua visita ao Japão na segunda-feira, Sanae Takaichi disse que “uma das principais prioridades” da sua administração era o reforço dos laços entre os dois países “diplomaticamente e em termos de segurança”.

Donald Trump quer que Tóquio, assim como outros aliados, aumente as suas despesas militares e Sanae Takaichi anunciou na sexta-feira, no seu primeiro discurso político, que o Japão iria aumentar o seu orçamento de defesa para 2% do produto interno bruto (PIB) no próximo ano fiscal, dois anos antes das anteriores previsões.

Presidente do Partido Liberal Democrático, a conservadora Sanae Takaichi é a primeira mulher a ocupar as funções de chefe do governo do Japão, para as quais foi nomeada na terça-feira.