Os Estados Unidos da América anunciaram, esta terça-feira, que lançaram, na segunda-feira, três ataques contra quatro barcos suspeitos de transportarem drogas no Pacífico Oriental, segundo a Associated Press. Os ataques mataram 14 pessoas, deixando apenas um sobrevivente.

Os ataques foram confirmados pelo Secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, na rede social X, esta terça-feira. Hegseth diz que os ataques foram autorizados pelo Presidente norte-americano Donald Trump e que se destinaram a atingir embarcações que navegavam “em conhecidas rotas de narcotráfico”.

“Oito homens narcoterroristas estavam a abordo de uma embarcação durante o primeiro ataque. Quatro homens narcoterroristas estavam a abordo de uma embarcação durante o segundo ataque. Três homens narcoterroristas estavam abordo de uma embarcação durante o terceiro ataque. No total, 14 narcoterroristas foram mortos durante estes três ataques, com um sobrevivente. Todos os ataques ocorreram em águas internacionais, sem vítimas nas forças norte-americanas”, lê-se.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific. The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025

Pete Hegseth acrescenta que, em relação ao sobrevivente, “imediatamente se iniciaram os protocolos de busca e salvamento”. “As autoridades mexicanas aceitaram o caso e assumiram a responsabilidade de coordenar o resgaste”, diz.

Estes ataques juntam-se a outros realizados pelos Estados Unidos da América, nos últimos meses, contra embarcações venezuelanas suspeitas de transportarem droga.