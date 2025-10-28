Os Estados Unidos da América anunciaram, esta terça-feira, que lançaram, na segunda-feira, três ataques contra quatro barcos suspeitos de transportarem drogas no Pacífico Oriental, segundo a Associated Press. Os ataques mataram 14 pessoas, deixando apenas um sobrevivente.

Os ataques foram confirmados pelo Secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, na rede social X, esta terça-feira. Hegseth diz que os ataques foram autorizados pelo Presidente norte-americano Donald Trump e que se destinaram a atingir embarcações que navegavam “em conhecidas rotas de narcotráfico”.

“Oito homens narcoterroristas estavam a abordo de uma embarcação durante o primeiro ataque. Quatro homens narcoterroristas estavam a abordo de uma embarcação durante o segundo ataque. Três homens narcoterroristas estavam abordo de uma embarcação durante o terceiro ataque. No total, 14 narcoterroristas foram mortos durante estes três ataques, com um sobrevivente. Todos os ataques ocorreram em águas internacionais, sem vítimas nas forças norte-americanas”, lê-se.

Pete Hegseth acrescenta que, em relação ao sobrevivente, “imediatamente se iniciaram os protocolos de busca e salvamento”. “As autoridades mexicanas aceitaram o caso e assumiram a responsabilidade de coordenar o resgaste”, diz.

Estes ataques juntam-se a outros realizados pelos Estados Unidos da América, nos últimos meses, contra embarcações venezuelanas suspeitas de transportarem droga.