França colocou em serviço uma nova versão de mísseis balísticos intercontinentais lançados por submarinos no âmbito de um programa de modernização do programa de dissuasão nuclear, anunciou esta terça-feira o Ministério das Forças Armadas.

“O míssil balístico estratégico lançado do mar M51.3 entrou em serviço operacional, marcando um passo importante na modernização da componente oceânica da dissuasão nuclear francesa”, afirmou o Ministério em comunicado conjunto com o grupo aeroespacial ArianeGroup, responsável pelo seu desenvolvimento.

O novo modelo, equipado com ogivas nucleares TNO-2, apresenta melhorias significativas em termos de alcance, precisão e capacidade de penetração face às versões anteriores, segundo as Forças Armadas francesas.

O M51.3 será integrado na frota dos quatro submarinos lançadores de mísseis balísticos (SSBN) da Marinha francesa, um dos quais permanece permanentemente em patrulha no oceano para garantir a capacidade de resposta nuclear em caso de ataque, elemento central da doutrina de dissuasão de Paris.

Com esta modernização, iniciada há quase 12 anos, a França junta-se a outras potências nucleares que estão a atualizar os seus arsenais estratégicos, num contexto de crescente tensão global.

O Ministério das Forças Armadas francês confirmou ainda que o próximo ciclo de modernização — a versão M51.4 — já foi iniciado, após a Direção-Geral de Armamento (DGA) ter notificado o ArianeGroup no final de agosto para iniciar os trabalhos de desenvolvimento.