O Observador foi eleito esta terça-feira marca Superbrands Corporate, um prémio que decorre da perceção da marca Observador junto dos consumidores, primeiro, da classificação segundo as marcas mais referidas por esses consumidores, depois, e de uma ponderação dessas duas visões pelo Conselho Superbrands, por último.

Mas não foi o único prémio do dia. Também esta terça-feira, o Observador foi distinguido, com o prémio Meios&Publicidade (MP) Criatividade Autopromoções & Inovação em Media, na categoria Inovação em Media – Rádio/Podcast. O podcast de ficção “O Zé faz 25”, coproduzido pelo Observador e a Coyote Vadio, valeu a prata numa categoria que não teve ouro, mas uma outra segunda prata: para o podcast das memórias de Pinto Balsemão, em que foi usada Inteligência Artificial, publicado no Expresso.

Mais uma distinção, a da campanha de assinaturas “Kit Apagão”, lançada em maio deste ano na sequência da falha de energia que deixou Portugal às escuras durante quase todo o dia. Chegou a shortlist na categoria Autopromoções em Media – Imprensa-assinaturas.