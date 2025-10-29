O presidente da Comissão de Petições (PETI) do Parlamento Europeu defendeu esta quarta-feira que os serviços de proteção civil da Madeira já estão equipados, mas necessitam de mais meios financeiros e mais meios aéreos poderiam ser também ser recurso importante.

O eurodeputado polaco Bogdan Rzonca falava em conferência de imprensa, no concelho de Santa Cruz, a última iniciativa da PETI na região, para fazer um balanço da visita de três dias à Madeira.

A comissão, composta por deputados de vários países, de diversas famílias políticas, esteve na região para tomar conhecimento daquilo que está a ser feito em matéria de habitação e de prevenção de incêndios florestais, na sequência de duas petições.

O presidente da PETI realçou que “os serviços de socorro já estão equipados para poderem reagir” aos incêndios rurais, “mas precisam de mais meios financeiros” para manter medidas como as faixas corta-fogo, por exemplo.

A delegação também analisou a crise habitacional na Madeira, marcada por rendas e preços de casas elevados, que aumentaram mais de 20% na última década.

Bogdan Rzonca assinalou que os custos de habitação estão “em crescimento e o mercado de arrendamento pouco desenvolvido, que faz aumentar custos de construção”, realçando que a União Europeia (UE) “poderá dar uma ajuda e ser uma mais-valia”.

A comissão de petições considerou, por outro lado, que o Governo Regional (PSD/CDS-PP) tem “metas ambiciosas”, nomeadamente no que toca a aumentar a habitação pública em 8% nos próximos 10 anos.

A PETI irá agora elaborar recomendações resultantes desta visita, “que foi muito complexa e preenchida”, referiu ainda.

A comitiva visitou um dos locais afetados pelo grande incêndio de agosto do ano passado, que levou à retirada de 200 pessoas, e vários projetos de habitação financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), tendo ainda reuniões com o presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque e com outros governantes.

Na manhã desta quarta-feira, esteve também reunida com o Serviço Regional de Proteção Civil.

O eurodeputado socialista madeirense Sérgio Gonçalves integrou a vista enquanto membro acompanhante.

No final da conferência de imprensa, Sérgio Gonçalves, antigo líder do PS/Madeira, disse que uma das discussões na reunião com a proteção civil teve a ver com o facto de a Madeira poder passar a dispor de um meio aéreo proveniente do mecanismo europeu de proteção civil.

A União Europeia está a adquirir 12 novas aeronaves que, à partida, não correspondem às necessidades da região, mas poderá haver, “por exemplo, a reafetação de um helicóptero que esteja noutro sítio”, apontou.