Um jovem de 20 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP), na posse de uma faca junto a uma escola secundária da Marinha Grande, no distrito de Leiria, na segunda-feira, informou esta quarta-feira aquela força policial.

O detido foi detetado na posse da arma branca, no âmbito do policiamento de proximidade “Escola Segura”, quando a Polícia, ao passar junto do estabelecimento de ensino, se deparou com um grupo de alunos, à entrada do mesmo, “em evidente agitação”, adianta um comunicado do Comando Distrital da PSP de Leiria.

“À aproximação policial, um dos jovens, que não é aluno da escola, pôs-se em fuga em direção ao centro da cidade, tendo os outros informado que o fugitivo estava na posse de uma arma branca. Ao ser perseguido por esta polícia, o jovem refugiou-se no interior de um estabelecimento comercial onde foi intercetado”, refere a nota de imprensa.

Após uma revista de segurança, os agentes encontraram “uma faca tipo borboleta, dentro de uma bolsa que trazia a tiracolo”. “Por se tratar de uma arma da classe A, nos termos do Regulamento Jurídico de Armas e Munições, o mesmo foi detido e a arma apreendida”, acrescenta o comunicado.

O detido compareceu no Tribunal da Comarca da Marinha Grande, ficando notificado da data para julgamento.

Este jovem foi detido, em julho do corrente ano, por posse de arma proibida (soqueira) e suspeito de crime de violência doméstica contra a ex-namorada.

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