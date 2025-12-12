Uma mulher de 60 anos foi constituída arguida pela GNR por utilização indevida de cartão bancário na aquisição de vários bens, num valor superior a 3.000 euros, no concelho do Sabugal.

A suspeita foi detida na quarta-feira por elementos do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Vilar Formoso, no âmbito de um inquérito relacionado com a prática de um crime de abuso de cartão bancário.

“Os militares da Guarda realizaram diligências que culminaram na realização de quatro mandados de busca, uma domiciliária, duas em veículos e uma em casa devoluta, no concelho do Sabugal”, adiantou o Comando Territorial da GNR da Guarda numa nota enviada à agência Lusa.

Na ação, foram recuperados e apreendidos vários eletrodomésticos, tinteiros de impressora e um sistema de posicionamento global, vulgarmente conhecido pela sigla GPS, “adquiridos através da utilização indevida de cartão bancário, sem autorização do legítimo titular, num valor superior a três mil euros”.

A suspeita foi constituída arguida e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Guarda.

A operação contou com o reforço do Posto Territorial de Vilar Formoso.