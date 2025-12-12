Dois homens foram detidos na quinta-feira no concelho de Cantanhede por suspeita de tráfico de estupefacientes, informou esta sexta-feira a GNR de Coimbra.

Num comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Territorial de Coimbra da GNR indicou que os dois homens, de 18 e 19 anos, foram detidos através do Núcleo de Investigação Criminal de Cantanhede.

A GNR de Coimbra explicou que, “no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, os militares da Guarda desenvolveram diligências policiais que culminaram no cumprimento de um mandado de busca domiciliária”.

Nesta ação foi apreendido diverso material, entre o qual constavam 6.854 doses de haxixe, 3.850 euros em numerário, 231 sacos para acondicionamento de doses individuais de produto estupefaciente, quatro balanças de precisão, quatro telemóveis, duas facas e duas botijas de óxido de nitroso.

Os detidos serão presentes no Tribunal Judicial de Cantanhede, para aplicação das respetivas medidas de coação.

A ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas do Comando Territorial de Coimbra.