Mais de quatro anos depois de ter sido condenado por abusar sexualmente seis alunos de 15 anos, um padre galego e professor de religião foi esta sexta-feira acrescentado à lista de mais procurados da Europol. Segundo Cousido Vieites fugiu depois de conhecer a sentença e suspeita-se de que terá passado por Portugal, mas ninguém sabe onde está.

Além das imagens do rosto do fugitivo, a agência da União Europeia descreveu os traços do homem de 44 anos para permitir a sua identificação: Cousido tem 1.80 metros e olhos castanhos. Ao contrário de outros nomes da lista, o galego não é referido como sendo uma pessoa perigosa e surge como fluente em espanhol, alemão e português.

“Durante o verão de 2019, Segundo Cousido era responsável por coordenar um acampamento de verão para crianças. Aproveitando a sua autoridade como coordenador, estabeleceu uma sistema de ronda noturnas aos quartos das crianças com a alegada intenção de verificar se estava tudo bem. Nestas rondas, e aproveitando o escuro e a solidão da noite, abusou sexualmente de várias crianças”, recordou a Europol.

No entanto, e como noticiou a imprensa galega aquando da condenação do padre, os factos tiveram lugar em diferentes momentos desse ano. Além do acampamento, Cousido abusou de um menor durante uma peregrinação a Santiago de Compostela e outro quando viam a final da Champions League numa associação de jovens vinculada aos Salesianos de Vigo, onde era padre e professor.

A primeira situação pelo qual foi condenado aconteceu em 2019, quando o padre dormiu entre dois menores num albergue, alegadamente por não haver beliches suficientes. Quando um dos menores acordou ficou em choque ao sentir o toque de Cousido, mas teve medo do confrontá-lo e virou-se para afastar o adulto, que ainda assim continuou.

O segundo caso teve como vítima o mesmo jovem. Apesar de não querer, o menor acabou por ir na excursão e durante uma noite, o fugitivo entrou no seu quarto e utilizou a lanterna do telemóvel para chegar até à sua cama. O padre voltou a tocar no jovem, que não denunciou por vergonha e por temer que não acreditassem. Poucos dias depois, o padre repetiu os atos — que apesar de não terem sido notados pela vítima foram testemunhados por outro jovem. A vítima acabaria por proteger-se com uma almofada e um saco-cama para frustrar novas tentativas do padre.

No mesmo acampamento foram registadas mais duas vítimas: um menor que dormia perto do padre e um jovem que admitiu que via no professor de religião uma figura paternal. Além de outros dois menores também abusados num acampamento, Cousido intimidou um rapaz enquanto viam uma final da Liga dos Campeões numa associação ligada aos Salesianos de Vigo. Os casos levaram o colégio a pedir desculpas às vítimas e às famílias.

Depois da condenação em 2021, o padre teria de comparecer a 1 de março de 2023 na cadeia para cumprir a pena de 32 anos de prisão, 18 desses efetivos. Mas Cousido falhou o prazo, fugiu e está desde então em paradeiro incerto. O Tribunal de Pontevedra emitiu de imediato uma ordem de busca nacional e internacional, com o jornal “La Voz de Galicia” a adiantar, na altura, que as autoridades suspeitavam da presença do sacerdote em Portugal.

Recentemente, a 26 de novembro, outro professor galego condenado a 13 anos de prisão por abusos contra uma aluna de 12 anos foi detido em Cuba depois de ter viajado para o continente americano através de Portugal, onde tinha chegado depois de passar a fronteira terrestre com a Galiza. Cousido é apenas o terceiro espanhol da lista atualizada de fugitivos sinalizados pela Europol.