As autoridades norte-americanas travaram um plano de um alegado ataque terrorista na Califórnia que estaria a ser preparado para o Ano Novo, anunciou esta segunda-feira a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi.

As informações foram avançadas pelo FBI à estação Fox News e a procuradora-geral vincou numa mensagem publicada na rede social X que o ataque iminente seria levado a cabo por um grupo radical de esquerda pró-Palestina denominado “Turtle Island Liberation Front” — Frente de Libertação da Ilha da Tartaruga, em português.

“Após uma intensa investigação, o Departamento de Justiça, em colaboração com o nosso FBI, impediu o que teria sido um plano terrorista maciço e horrível no distrito central da Califórnia (Condado de Orange e Los Angeles). A Frente de Libertação da Ilha da Tartaruga — um grupo de extrema-esquerda, pró-Palestina, antigovernamental e anticapitalista — estava a preparar-se para realizar uma série de atentados bombistas contra vários alvos na Califórnia, com início na véspera de Ano Novo”, lê-se.

After an intense investigation, the Department of Justice, working with our @FBI, prevented what would have been a massive and horrific terror plot in the Central District of California (Orange County and Los Angeles). The Turtle Island Liberation Front—a far-left,… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 15, 2025

De acordo com Pam Bondi, o grupo estaria igualmente a planear ataques contra elementos do ICE, responsáveis pelas rusgas e ações anti-imigração ilegal no país e que têm suscitado polémica, por poderem visar cidadãos só pelo seu aspeto físico.

“Este foi um esforço incrível dos nossos Gabinetes de Procuradores dos EUA e do FBI para garantir que os americanos possam viver em paz. Continuaremos a perseguir esses grupos terroristas e a levá-los à justiça”, reforçou Bondi.

Por sua vez, o diretor do FBI, Kash Patel, explicou que foram inicialmente detidas quatro pessoas nesta ação das autoridades federais americanas, acrescentando-se posteriormente uma quinta detenção em Nova Orleães que estaria “também supostamente a planear um ataque violento separado”. Os suspeitos, segundo o responsável do FBI, estariam a delinear ataques em cinco localizações na área de Los Angeles.

Over the weekend, the @FBI disrupted a credible, imminent terrorist threat and arrested FOUR individuals connected to the Los Angeles area. The subjects self-identified as members of a radical offshoot of the Turtle Island Liberation Front (TILF), an extremist group motivated by… pic.twitter.com/81NfM1Mvwi — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) December 15, 2025

“No fim de semana, o FBI frustrou uma ameaça terrorista credível e iminente e prendeu quatro indivíduos ligados à área de Los Angeles”, indicou, continuando: “Estavam alegadamente a planear ataques coordenados com bombas caseiras na véspera de Ano Novo”.

Kash Patel prometeu mais informações para esta segunda-feira da parte do FBI e enalteceu o “excelente trabalho” dos agentes e das restantes forças de segurança do Departamento de Justiça. “O seu trabalho sem dúvida salvou inúmeras vidas”, concluiu.

Os membros que planeavam realizar o ataque estavam a usar a plataforma de mensagens encriptadas Signal, alega o FBI na denúncia. Nessas mensagens foi encontrada uma “lista que identificava componentes, produtos químicos e ferramentas, juntamente com os preços que seriam necessários para criar as bombas de cano necessárias”.

“Com base na análise de um técnico em explosivos do FBI dos materiais encontrados no acampamento dos co-conspiradores, o técnico em explosivos determinou que os componentes provavelmente poderiam ser usados para construir tanto dispositivos explosivos improvisados como cocktails molotov, e que os componentes eram fáceis de juntar”, destaca-se na nota das autoridades citada pela CNN Internaiconal.

Está prevista uma conferência de imprensa esta segunda-feira em que o FBI vai revelar mais detalhes sobre o caso.