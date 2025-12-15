Os trabalhadores do Museu do Louvre, em Paris, aprovaram esta segunda-feira por unanimidade uma greve por melhores condições de trabalho, o que significa que o museu vai estar encerrado durante o dia.

De acordo com a Confederação Francesa Democrática do Trabalho (CFDT), a votação aconteceu na manhã desta segunda-feira durante uma reunião que juntou 400 trabalhadores e a aprovação da greve foi unânime, segundo relatos das agências noticiosas AP e AFP.

No site do museu, há um aviso de duas frases a dar conta do encerramento do museu “neste momento”, devido a um “movimento social”, pedindo desculpas pelos incómodos causados.