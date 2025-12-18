Depois do Taycan ter vendido abaixo das expectativas em 2024, com o volume total de unidades transaccionadas a cair cerca de 50%, a Porsche parece ter perdido a coragem para, após terminar a produção dos actuais 718 Cayman e 718 Boxster a combustão, substituí-los exclusivamente por versões eléctricas. A marca fez agora marcha-atrás e anunciou que o futuro passa por comercializar as novas versões eléctricas dos desportivos 718 coupé e cabrio, em paralelo com versões equipadas com motores de combustão, para satisfazer os clientes que não querem abrir mão dos desportivos à antiga, movidos a gasolina.

De acordo com as informações avançadas à britânica Autocar por elementos da marca, a Porsche irá adaptar a plataforma eléctrica que desenvolveu para este tipo de desportivos, a PPE Sport, de forma a poder instalar também mecânicas a combustão. Como esta nova estratégia irá consumir tempo, para mais numa fase em que os dois desportivos eléctricos com dois lugares já estão atrasados, a marca germânica decidiu continuar com o desenvolvimento dos dois 718 eléctricos, mas voltando a produzir as versões a gasolina construídas com base no velho chassi, cuja fabricação foi descontinuada em Novembro.

Com o lançamento dos 718 Cayman e 718 Boxster eléctricos a estar previsto para o final de 2026, depois de terem estado inicialmente agendados para 2025, a prioridade do construtor alemão aponta para continuar a comercializar versões a combustão, provavelmente no nível RS ou qualquer outro dos mais potentes. Isto vai ao encontro da recente decisão da Comissão Europeia, que suavizou as regras para a comercialização de veículos com motores a combustão, que deveriam terminar em 2035 e que agora podem ser vendidos durante mais alguns anos.

Em paralelo com o desenvolvimento dos 718 a bateria, a Porsche vai tentar encontrar a melhor forma de instalar um motor de quatro ou seis cilindros e a correspondente caixa de velocidades na PPE Sport, que foi originalmente concebida para alojar uma bateria de dimensões generosas ao centro e motores eléctricos mais pequenos e compactos no eixo traseiro, ou em ambos. Contudo, não será fácil as versões a combustão serem mais rápidas do que as suas “irmãs” alimentadas por bateria, o que poderá desincentivar alguns potenciais clientes.