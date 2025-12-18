Os soldados que pensam disparar um rocket contra um camião ou tanque inimigo dificilmente ousarão imaginar que vão fazê-lo sentados num banco revestido a pele, em frente a um tablier com aplicações em madeira nobre e rodeados de equipamento de som hi-fi e acabamentos de luxo. Pois, é isso mesmo que acontece a alguns militares ucranianos, uma vez que o exército que resiste à invasão russa instalou um sistema de lançamento múltiplo de rockets MLRS (de multiple-launch rockets system) numa berlina BMW Série 7.

Os MLRS, uma das armas mais temidas neste tipo de combates, foram instalados sobre a tampa da bagageira do topo de gama da marca germânica, assumindo-se como um artifício que não faz parte do equipamento de combate da NATO. Uma berlina de luxo adaptada a arma de guerra é, antes, fruto da criatividade (e da necessidade) dos militares da Ucrânia, que parecem ter-se inspirado nos filmes da saga Mad Max.

O Série 7 em causa é um modelo da geração E38, produzido entre 1994 e 2001, cujas versões mais bem equipadas montavam motores a gasolina V8 e V12, com esta última a fornecer 326 cv, o suficiente para impulsionar a berlina até aos 250 km/h, velocidade a que está limitada electronicamente. Se bem que veloz, este Série 7 não consegue rivalizar com um rocket lançado por um MLRS, cuja velocidade máxima ronda 2500 km/h, o que explica o facto de ser considerado altamente mortífero.

Além de extremamente rápidos, os MLRS ao serviço da 114.ª Brigada de Defesa Territorial Ucraniana garantem uma precisão impressionante, a par de uma enorme capacidade de dissimulação, visando evitar a vigilância por drones russos. Curiosamente, esta não foi a primeira arma de guerra ucraniana a ter como base um veículo de luxo, uma vez que o exército que tenta repelir os ataques das forças de Putin já adaptou num BMW Série 6 uma torre de metralhadora, que deve ter feito as delícias dos ucranianos, antes de ser oferecida às forças policiais do país. Resta esperar para saber se a torre de metralhadora e o lança rockets passarão a incluir a lista de equipamento de série dos BMW topo de gama em determinados mercados.