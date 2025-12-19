Cerca de um terço do consumo anual de bacalhau concentra-se na época do Natal, com Portugal a manter-se como o principal destino de exportação do bacalhau salgado seco, indicou à Lusa o Conselho Norueguês das Pescas (NSC).

“Por ser uma época de pico de consumo, cerca de 30% do consumo anual de bacalhau concentra-se no Natal”, destacou o NSC, em resposta à Lusa.

No ano passado, o consumo em Portugal fixou-se em cerca de 55.000 toneladas. Cada português consome, em média, cerca de 15 quilogramas (kg) de bacalhau por ano, mantendo-se o país na liderança do consumo.

Portugal permanece igualmente no primeiro lugar dos destinos de exportação de bacalhau salgado seco, com mais de 81.000 toneladas. Acresce ainda o bacalhau salgado verde, que depois é transformado no país.

Entre os mercados relevantes estão ainda Espanha, Itália e Brasil.

“Tal como outros produtos alimentares, o preço do bacalhau teve algumas variações, devido à relação procura/oferta, uma vez que se registou uma redução das quotas de pesca que resultam das políticas de gestão de stocks nos mares da Noruega”, apontou.

De acordo com o NSC, empresa pública, que pertence ao Ministério das Pescas da Noruega, uma vez que existe uma menor disponibilidade de bacalhau é esperado que se mantenha uma subida nos preços.

Apesar do preço, o bacalhau continua a ser “um ingrediente base” na gastronomia portuguesa e, por isso, o consumo manteve-se estável.