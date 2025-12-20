Os EUA estão a intercetar e a apreender uma embarcação ao largo da costa da Venezuela, em águas internacionais, noticia a agência Reuters, com base em fontes norte-americanas. Dois dias antes, Donald Trump tinha classificado a Venezuela como um “estado terrorista” e anunciado um bloqueio total a petroleiros.

Este é a segunda vez nas últimas semanas que os EUA apreendem um petroleiro perto da Venezuela, numa altura em que o país tem reforçado significativamente a força militar na região. As fontes da Reuters não revelaram o sítio onde está a decorrer a interceção, mas esclareceram que a Guarda Costeira estava a liderar a ação.

Na segunda-feira, o ataque a embarcações que os EUA garantiram que transportavam drogas da Venezuela provocou oito mortos. A pressão de Trump sobre o regime de Maduro (que, garantiu, é ele próprio líder de um cartel de droga) tem vindo a aumentar, com o envio de navios americanos para patrulhar a costa venezuelana e a sugestão de que a campanha pode chegar mesmo a território venezuelano.

Há três dias, os Estados Unidos decidiram classificar a Venezuela como um estado “terrorista”, segundo relevou Donald Trump, que anunciou também que iria impor um “bloqueio total e completo aos petroleiros” na entrada e saída do país. Numa publicação longa na rede social Truth Social, em que declarou o regime como “TERRORISTA” em letras maiúsculas, Trump frisou que o país está “completamente cercado” pela “maior Armada de sempre na História da América do Sul” e que esta só vai aumentar.

Na mesma publicação, o Presidente dos Estados Unidos acusou a Venezuela de ter roubado território, petróleo e “outros bens” aos Estados Unidos e prometeu que o país ficará cercado até devolver o que “roubou” através do “regime ilegítimo de Maduro”. O Governo venezuelano denunciou a intenção como uma “ameaça grotesca” e afirmou que o objetivo de Washington é “roubar as riquezas” venezuelanas.