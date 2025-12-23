O Papa Leão XIV criou esta terça-feira a diocese de Caia (Dioecesis Caiana), na província de Sofala, centro de Moçambique, e nomeou Dom António Constantino como primeiro bispo, disse o arcebispo da Beira.

“O Papa Leão XIV, na sua atenção para o povo de Deus, elegeu a nova diocese de Caia, aqui em Sofala, uma diocese que nasce por desmembramento da arquidiocese da Beira e das dioceses de Quelimane, Tete e Chimoio, tornando esta nova diocese sufragânea [subordinada] ligada em comunhão com a arquidiocese da Beira, da qual é filha”, disse o arcebispo da Beira, Dom Cláudio Dalla Zuanna.

A nova diocese moçambicana é formada por 12 distritos, nomeadamente, Caia, Chemba, Cheringoma, Maringue, Marromeu, Tambara (Sofala), Chinde, Luabo, Mopeia, Morrumbala (província da Zambézia), Doa e Mutarara (província de Tete).

Dalla Zuanna acrescentou que Dom António Constantino foi nomeado como primeiro bispo da nova diocese, sublinhando que o nascimento da diocese de Caia representa “um desígnio de amor”, visando fortalecer a proximidade apostólica.

António Constantino disse reconhecer o peso histórico de ser o primeiro responsável por uma nova diocese, destacando a importância da disponibilidade, da fé e do sentido de missão no exercício das suas funções pastorais.

O bispo eleito da diocese moçambicana de Caia, formado em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, foi ordenado sacerdote a 13 de junho de 2001, na Beira, tem um bacharelato em Jornalismo, e licenciatura em Comunicação Integral pela Universidade Francisco de Vitória, em Espanha.

No seu percurso, Dom António Constantino foi, entre outras funções, catequético diocesano e diretor-adjunto do Secretariado Pastoral da Diocese de Tete (2012-2016), superior provincial dos Missionários Combonianos em Moçambique (2017-2022) e presidente da Conferência dos Religiosos em Moçambique (CIRMO) entre 2019 e 2022.